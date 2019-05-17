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Рыжие кот и кошка ждут свой тёплый дом и любви

Рыжие кот и кошка ждут свой тёплый дом и любви

Кошек не любит, пожалуй, только тот, кто еще не встретил свою кошку. Эти очаровательные солнечно рыжие братик и сестричка действительно находка. Они юные, им всего 1 год. 

Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой. Эти трогательные, яркие пушистики настоящий клад: в них и неуёмная энергия радости, они шкодливые, озорные и игривые, но в тоже время это невероятно мудрые создания тонко чувствующее ваше настроение и всегда готовые его поднять своей нежностью и лаской.

Кошки приходят в наш дом и становятся членами семьи. Кошка способна искренне любить своего Друга и Спутника, нет нет не хозяина, кошка это особое животное – животное компаньон, животное Друг, и эти рыжики раскроются только тем, кто действительно ценит и дорожит кошачьей Дружбой. Подарите себе Рыжее пуховой Счастье, которое будет искренне любить, скучать без вас, и радоваться, когда вы возвращаетесь домой. Рыжики в совершенстве освоили домашний этикет, лоток безукоризненно, словом готовы в любую минуту переехать на ПМЖ.

Телефон: 8 (953) 968-85-16.

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Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 10:00 +11
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