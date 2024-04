18 апреля: авиакомпания для четвероногих пассажиров и 142-килограммовый стол из Lego

Доброе утро! Новый день – новые хорошие новости!

Ничего необычного. Сегодня в Туле снова обещают дожди , а температура воздуха опустится до + 9 градусов.

В Соединенных Штатах появилась уникальная авиакомпания для собак - Bark Air, предлагающая чартерные рейсы из Нью-Йорка в Лос-Анджелес и Лондон, где четвероногие пассажиры будут путешествовать как полноправные гости.

Каждая собака на борту получит роскошное обслуживание. Перед вылетом и при посадке им предложат специальный напиток, который снимет неудобства от заложенности ушей, а в салоне будет звучать успокаивающая музыка.

Стюарды заботливо предложат теплые ароматические полотенца с запахом лаванды и феромонов. Для пассажиров также будут доступны лакомства, шумоподавляющие наушники и успокаивающие жилеты.

Первые рейсы запланированы на май по двум направлениям: из Нью-Йорка в Лос-Анджелес и в Лондон. Стоимость билета в одну сторону будет варьироваться от шести до восьми тысяч долларов, предоставляя пушистым пассажирам комфортное и безопасное воздушное путешествие.

Сегодня слушаем Foster The People - Call It What You Want.

Компания LEGO создала 142-килограммовый стол для игры Dungeons & Dragons в честь своего 50-летия. Этот стол был полностью сделан из кирпичиков LEGO и на его изготовление ушло 482 часа работы мастеров.

«Нам требовался стол полноразмерного масштаба, соответствующий эпическим приключениям игры, и мы стремились к тому, чтобы создать нечто уникальное, что еще никто не видел», - поделился старший инженер-специалист Либор Удржал.

Одной из самых сложных задач было сбалансировать масштаб стола и сделать его функциональным для игроков. Стол должен был быть достаточно прочным, чтобы люди могли комфортно сидеть вокруг него, опираться на него и даже класть на него руки.

Современные скульпторы стремятся к тому, чтобы их работы не только визуально привлекали внимание зрителей, но и вызывали размышления, эмоции и диалог с окружающим миром. Они используют такие материалы, как стекло, металл, пластик, ткани, дерево и даже электронику, чтобы создать произведения искусства, которые отражают современные темы, идеи и ценности.

Прекрасного настроения!