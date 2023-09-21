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21 Сентября: Чемпионат по гримасам и инопланетное существо

21 Сентября: Чемпионат по гримасам и инопланетное существо

Доброе утро! Мы совершенно точно не можем оставить вас без хороших новостей, поэтому собрали для вас самые-самые. Поехали!

Сегодня небо затянет облаками, а воздух прогреется аж до +24.

В Великобритании в городе Эгремонте завершился чемпионат мира по гримасам. Его в 18-й раз выиграл мужчина по имени Томми Мэттисон.

Мэттисон стал победителем турнира среди мужчин и первым в истории, кому удалось выиграть состязание столько раз. Насколько известно организаторам и поклонникам чемпионата, это не удавалось никому с момента основания турнира в 1267 году.

Согласно правилам, участники чемпионата должны надеть упряжь для лошадей и продемонстрировать наиболее гротескные выражения лиц на территории городского рынка. Женщины соревнуются отдельно от мужчин.

Утренняя зарядка под- KALEO-Way Down We Go.

На пляже в Австралии отдыхающие нашли бесформенное и покрытое желтыми точками существо.

В соцсетях предположили, что оно имеет внеземное происхождение. Но позже один из пользователей, который оказался морским биологом опроверг эту новость. Он пояснил, что «инопланетное существо» — колония асцидий, которые обитают преимущественно в прибрежных зонах.

Уточняется, что каждая из желтых точек представляет собой отдельное животное. При этом в рамках колонии все существа генетически идентичны. На фото запечатлен вид, который обитает преимущественно в прибрежных зонах. Асцидии не представляют опасности для людей.

Прогуливаясь по магазинам люди редко обращают внимания на наклейки с ценами и названиями продуктов, которые им не нужны. А зря, ведь нередко можно встретить что-нибудь из ряда вон выходящее, забавное или просто нелепое.


Веселого настроения!

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