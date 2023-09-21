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Сегодня небо затянет облаками, а воздух прогреется аж до +24.

В Великобритании в городе Эгремонте завершился чемпионат мира по гримасам. Его в 18-й раз выиграл мужчина по имени Томми Мэттисон.

Мэттисон стал победителем турнира среди мужчин и первым в истории, кому удалось выиграть состязание столько раз. Насколько известно организаторам и поклонникам чемпионата, это не удавалось никому с момента основания турнира в 1267 году.

Согласно правилам, участники чемпионата должны надеть упряжь для лошадей и продемонстрировать наиболее гротескные выражения лиц на территории городского рынка. Женщины соревнуются отдельно от мужчин.