21 Сентября: Чемпионат по гримасам и инопланетное существо

Доброе утро! Мы совершенно точно не можем оставить вас без хороших новостей, поэтому собрали для вас самые-самые. Поехали!

<img src="https://img.myslo.ru/article/89/f5/ec86-a441-45b1-a55f-eb4b712bc6a3/2023-09-20-17-23-02-818018.gif" />

Сегодня небо затянет облаками, а воздух прогреется аж до +24.

Утренняя зарядка под- KALEO-Way Down We Go.

На пляже в Австралии отдыхающие нашли бесформенное и покрытое желтыми точками существо.

В соцсетях предположили, что оно имеет внеземное происхождение. Но позже один из пользователей, который оказался морским биологом опроверг эту новость. Он пояснил, что «инопланетное существо» — колония асцидий, которые обитают преимущественно в прибрежных зонах.

Уточняется, что каждая из желтых точек представляет собой отдельное животное. При этом в рамках колонии все существа генетически идентичны. На фото запечатлен вид, который обитает преимущественно в прибрежных зонах. Асцидии не представляют опасности для людей.

Прогуливаясь по магазинам люди редко обращают внимания на наклейки с ценами и названиями продуктов, которые им не нужны. А зря, ведь нередко можно встретить что-нибудь из ряда вон выходящее, забавное или просто нелепое.



Веселого настроения!