21 Сентября: Чемпионат по гримасам и инопланетное существо

Доброе утро! Мы совершенно точно не можем оставить вас без хороших новостей, поэтому собрали для вас самые-самые. Поехали!
Сегодня небо затянет облаками, а воздух прогреется аж до +24.
В Великобритании в городе Эгремонте завершился чемпионат мира по гримасам. Его в 18-й раз выиграл мужчина по имени Томми Мэттисон.
Мэттисон стал победителем турнира среди мужчин и первым в истории, кому удалось выиграть состязание столько раз. Насколько известно организаторам и поклонникам чемпионата, это не удавалось никому с момента основания турнира в 1267 году.
Согласно правилам, участники чемпионата должны надеть упряжь для лошадей и продемонстрировать наиболее гротескные выражения лиц на территории городского рынка. Женщины соревнуются отдельно от мужчин.
Утренняя зарядка под- KALEO-Way Down We Go.
На пляже в Австралии отдыхающие нашли бесформенное и покрытое желтыми точками существо.
В соцсетях предположили, что оно имеет внеземное происхождение. Но позже один из пользователей, который оказался морским биологом опроверг эту новость. Он пояснил, что «инопланетное существо» — колония асцидий, которые обитают преимущественно в прибрежных зонах.
Уточняется, что каждая из желтых точек представляет собой отдельное животное. При этом в рамках колонии все существа генетически идентичны. На фото запечатлен вид, который обитает преимущественно в прибрежных зонах. Асцидии не представляют опасности для людей.
Прогуливаясь по магазинам люди редко обращают внимания на наклейки с ценами и названиями продуктов, которые им не нужны. А зря, ведь нередко можно встретить что-нибудь из ряда вон выходящее, забавное или просто нелепое.
Веселого настроения!