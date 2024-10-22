22 октября: революционный летающий автомобиль без руля и педалей, и Око Сахары

Доброе утро! Завариваем ароматный кофе, устраиваемся поудобнее и читаем хорошие новости для прекрасного начала дня. Поехали!

Сегодня в Туле днем ожидается небольшой дождь, а температура воздуха составит +12 градусов.

Китайская автомобильная компания Chery анонсировала уникальный гибридный автомобиль, который способен не только передвигаться по земле, но и взлетать в воздух. Этот инновационный транспорт не оборудован ни рулевым колесом, ни педалью газа, что делает его управление совершенно новым опытом.

Уже проведенные испытания показали высокую эффективность: летающий автомобиль преодолел 80 километров без каких-либо сбоев. Создатели уверяют, что их разработка поможет снизить уровень пробок в городах, предоставляя пользователям возможность легко перемещаться как по земле, так и по воздуху. Впереди — эпоха новых технологий в городской мобильности!

Сегодня слушаем Sigrid - Strangers.

Команда проекта Timelab Pro представила видео, на котором запечатлели уникальную геологическую формацию Ришат, также известную как "Око Сахары". Это впечатляющее образование диаметром 50 км находится в мавританской части пустыни Сахара.

Для создания видео авторы использовали квадрокоптер, поднявшись на высоту 2,5 км, чтобы захватить целостный вид на этот природный феномен. На протяжении долгого времени "Око" служило ориентиром для космонавтов, так как его можно легко увидеть из космоса.

Ученые продолжают исследовать причины образования Ришата, выдвигая различные гипотезы. На текущий момент наиболее распространенной теорией является то, что структура возникла в результате сложных процессов эрозии.

Художник Джимми Нейрон использовал нейросети, чтобы преобразить персонажей Рика и Морти, Грю и миньонов, а также Фродо и Гендальфа в стилистику советского мультфильма «Следствие ведут колобки».

Забавного настроения!