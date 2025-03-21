21 марта: Дженга с мясом Вагю и первый в мире трехзвездочный остров от Corona

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О погоде на выходных. Сегодня в Туле облачно с прояснениями и до +10 градусов. В субботу и воскресенье воздух опустится до +4 градусов и будет почти без облаков.

В Дубае в ресторане Akabeko появился гастрономический аттракцион, который сочетает в себе элементы игры и кулинарного искусства — Дженга, но вместо привычных деревянных брусков, игроки используют кусочки премиум-грудинки говядины Вагю. Этот необычный формат привлекает не только любителей настольных игр, но и гурманов, желающих насладиться изысканным вкусом и качеством японского мяса.

Вагю, что в переводе с японского означает "японская корова", представляет собой общее название для особенных пород коров, известных своей мраморностью и высоким содержанием полезных жиров. Это мясо считается национальным достоянием Японии, и его ценят за богатый вкус и текстуру. Каждая порция Вагю, используемая в игре, становится не только элементом развлечения, но и настоящим кулинарным шедевром.

Башня из кусочков Вагю подается с шестью разнообразными соусами, которые идеально дополняют вкус мяса. Гостям предлагается не только испытать свои навыки в Дженге, но и насладиться уникальным сочетанием текстур и ароматов.

Однако стоит отметить, что такой гастрономический опыт требует определенных финансовых вложений. Мясо Вагю, признанное одним из самых полезных и изысканных видов говядины в мире, имеет соответствующую цену. Но для истинных ценителей вкуса это может стать незабываемым событием и возможностью погрузиться в мир японской кухни.

Весело встречаем пятницу в компании Gloria Gaynor - I Will Survive.

У берегов солнечной Колумбии появился уникальный курорт — первый в мире трехзвездочный остров, созданный брендом Corona для истинных любителей пива.

На острове доступны для аренды 10 роскошных бунгало, каждое из которых рассчитано на двоих человек. Стоимость проживания составляет $600 (примерно 49 тысяч рублей) за сутки. За эти деньги вы получите не только комфортное жилье, но и ряд привилегий.

Среди основных преимуществ — безлимитный ассортимент пива Corona, который будет доступен вам в любое время суток. Окруженный тропическим лесом и великолепным пляжем с рифами, остров предлагает атмосферу полного расслабления. Каждое бунгало оборудовано собственным джакузи, где можно наслаждаться романтическими вечерами под звездами.

Кулинарные удовольствия также не оставят вас равнодушными. Профессиональные повара готовят деликатесы из свежих местных ингредиентов, включая разнообразную выпечку из экзотических фруктов.

Чтобы отдых был не только приятным, но и активным, на острове предлагается множество мероприятий. Можно заняться йогой на свежем воздухе, попробовать стоячий паддлборд, отправиться на каякинг или насладиться снорклингом в кристально чистых водах.



В этой уникальной фотоподборке представлены рисунки, созданные с помощью техники рисования одной непрерывной линией. Каждый рисунок — это гармоничное сочетание простоты и сложности, где каждая линия рассказывает свою историю, а форма обретает жизнь благодаря минимализму.

Красивого настроения!