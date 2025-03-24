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  5. 24 марта: уникальный рекорд на двух пальцах и крабовая игровая приставка - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
24 марта: уникальный рекорд на двух пальцах и крабовая игровая приставка

24 марта: уникальный рекорд на двух пальцах и крабовая игровая приставка

Доброе утро! Весело и бодро вступаем в новую рабочую неделю. Поехали!

И снова тепло. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а воздух прогреется до +11 градусов.

В мире спорта достижения спортсменов часто становятся предметом восхищения и вдохновения. Однако иногда появляются рекорды, которые выходят за рамки обычного и требуют не только физической силы, но и невероятной ловкости и мастерства. Именно таким достижением стал новый рекорд жителя Тарко-Сале Сергея Скугаря.

Сергей попал в Книгу рекордов России, подтянувшись на перекладине целых 14 раз, при этом удерживая свой вес только на двух средних пальцах. Но это еще не все — атлет усложнил задачу, добавив на себя 24-килограммовую гирю. Этот рекорд стал первым зафиксированным в своей категории, что делает его не только выдающимся, но и уникальным вызовом для других спортсменов в стране.

Такое достижение требует не только физической силы, но и исключительной концентрации, баланса и контроля над телом. Сергей продемонстрировал, что границы возможного можно расширять, если приложить усилия и верить в себя. Его успех вдохновляет многих, показывая, что даже самые смелые цели могут быть достигнуты.

Bee Gees - Stayin' Alive.

В мире геймеров и коллекционеров видеоигр часто встречаются необычные модификации и креативные идеи, но проект, реализованный энтузиастом с ником GingerOfMods, поразил всех своим оригинальным подходом. Вдохновившись концепт-артом художницы Anh Dang из команды League of Legends, он решил превратить классическую консоль первой PlayStation в нечто совершенно уникальное — в краба.

Используя компактную версию —  PlayStation One, GingerOfMods создал удивительный корпус, который не только привлекает внимание своим дизайном, но и сохраняет функциональность оригинальной консоли. Клешни краба превратились в контроллеры, которые изящно соединились с корпусом, придавая приставке ещё больше оригинальности.

Не ограничиваясь лишь эстетикой, мастер протестировал свою модификацию в действии. Несмотря на необычный дизайн, консоль показала отличные результаты и смогла справиться с играми, хотя играть на ней оказалось не так уж удобно. Это подчеркивает тот факт, что даже самые смелые идеи могут быть реализованы с успехом, если за дело берётся талантливый человек.

В этой фотоподборке мы погружаемся в удивительный мир природы, которая всегда готова удивлять нас своим многообразием. Казалось бы, обычные ракушки, знакомые нам с детства, являются настоящими произведениями искусства. Каждая из них уникальна: форма, цвет, текстура — все это свидетельствует о безграничной фантазии природы. От тончайших узоров до ярких оттенков — ракушки словно рассказывают свои истории, отражая разнообразие морских глубин и экосистем. 

Разнообразного настроения!

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Автор:
вчера, в 06:00 +1

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