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Утро в Туле
20 марта: художник "обувает" город и возвращение в детство

20 марта: художник "обувает" город и возвращение в детство

Доброе утро! Новый день – новая порция хороших новостей. Поехали!

Весеннее тепло. Сегодня в Туле возможны облака, а воздух прогреется до +7 градусов.

В Нью-Йорке один безработный художник решил внести свою изюминку в городской пейзаж. KidWithCrocs, как он себя называет, привлек внимание общественности своим необычным проектом — обуванием статуй в яркие кроксы.

Изначально его план заключался в том, чтобы создать обувь для восьми статуй, разбросанных по всему городу. KidWithCrocs искренне верил, что добавление красочных кроксов к статуям сделает их боле привлекательными для горожан и туристов. Однако он даже не ожидал, что его креативный подход быстро станет таким вирусным. Видео с его работой разлетелись по интернету, и вскоре художник получил предложения о сотрудничестве и новые заказы.

Несмотря на внезапный успех и возможность работать над другими проектами, KidWithCrocs не забыл о своем первоначальном челлендже. Он по-прежнему намерен завершить свою задумку и обуть оставшиеся четыре статуи.

Cпокойно просыпаемся и настраиваемся на день под игру на Хэндпанах.

KFC решила порадовать своих поклонников уникальным и неожиданным продуктом — тамагочи в виде куриной ножки Eduardo. Этот желтый монохромный экран не только вызывает воспоминания о детстве, но и предлагает новый способ взаимодействия с любимым брендом.

Тамагочи, ставшие культовым символом 90-х, вновь возвращаются на рынок, и теперь их можно встретить в формате, который знаком всем любителям курицы. За символическую цену в 4 евро можно взять на себя ответственность за виртуальную куриную ножку, ухаживая за ней, кормя и развлекая.

KFC с этим проектом не только возвращает нас в эпоху 90-х, но и создает мост между поколениями. Новые поколения смогут узнать о тамагочи и его культовом статусе, а взрослые вспомнят о своих детских днях, когда забота о виртуальном питомце занимала целые часы.

Эбру — это традиционное искусство рисования на воде, которое имеет свои корни в Турции и других странах Ближнего Востока. Эта техника позволяет создавать уникальные и красочные узоры, которые затем переносятся на бумагу или ткань. 

Абстрактного настроения!

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сегодня, в 06:00 0

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