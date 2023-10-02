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  5. 2 октября: 200 собак встретились при просмотре фильма и фото темной стороны Луны - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
2 октября: 200 собак встретились при просмотре фильма и фото темной стороны Луны

2 октября: 200 собак встретились при просмотре фильма и фото темной стороны Луны

Доброе утро! Понедельник – день тяжелый, но мы уже готовы зарядить вас позитивом и немного взбодрить Хорошими новостями. Поехали!

Разглядываем облака. Сегодня в Туле облачно с прояснениями , а воздух прогреется до +16 градусов.

В США 219 собак посетили просмотр мультсериала «Щенячий патруль» и установили рекорд Гиннесса.

Cпециальный показ под открытым небом устроили в Гриффит-парке в Лос-Анджелесе. На мероприятии присутствовал Майкл Эприк, член жюри Книги рекордов Гиннесса, который и зафиксировал уникальное достижение.

По словам мужчины, на мероприятии присутствовали 219 собак вместе со своими владельцами. Это позволило побить прошлый рекорд, установленный в октябре 2022 года, когда на фильм собрались 199 питомцев.

Организаторы мероприятия сообщили, что акция была направленна на освещение проблем бездомных животных.

«Я надеюсь, что после этого рекорда люди вдохновятся и заберут собак из приютов», — рассказала одна из организаторов.

Начинаем неделю вместе с Группой Градусы - Кто ты? 

NASA опубликовало фотографию кратера Шеклтона, который расположен на южном полюсе Луны. Это первое в истории изображение подобного рода.

Особенность южного полюса Луны — полное отсутствие света. До этой части земного спутника никогда не доходят солнечные лучи, поэтому на нем царит вечная тьма. Из-за отсутствия света сделать снимок лунного полюса до сих пор никому не удавалось.

Фотографию создали на основе изображений, полученных камерой LROC и модуля ShadowCam на борту южнокорейского спутника Danuri, который имеет невероятную чувствительность, позволяющую зафиксировать рельеф поверхности даже при полном отсутствии солнечных лучей.

Из-за высокой чувствительности Danuri не может делать снимки на границе света и тени. Чтобы решить проблему, NASA использовала дополнительные изображения кратера, которые были сделаны спутником Lunar Reconnaissance Orbiter.

Посмотрите на эти картины, а потом посмотрите внимательнее. 

Это работы художника Билла Брауна и они полностью нарисованы акриловыми красками. Ему удалось добиться иллюзорного эффекта, будто картины сделаны из кусочков ткани и прикреплены на холст степплером.

Прекрасного настроения!

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сегодня, в 06:00 0
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