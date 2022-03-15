15 марта: Нью-Йорк в натуральную величину в Minecraft и портрет Чуковского на скале в Кейптауне

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Приятное весеннее солнце. Сегодня в Туле ясная погода, а температура воздуха -1…-6 градусов.

Пару лет назад в Minecraft решили воссоздать планету Земля со всеми объектами в натуральную величину. Идея, казавшаяся безумной на словах, оказалась вполне себе перспективной: площадь Земли — 510 млн квадратных километров, а игрокам Minecraft доступно целых 4 млрд квадратных километров. Можно построить несколько версий Земли по соседству — места хватит. В 2020-м из всех земных объектов были готовы только Эверест и Гранд-Каньон. За последние два года геймстроители продвинулись намного дальше. Например, построили Нью-Йорк. В соотношении один к одному, естественно.

В строительстве новой версии крупнейшего города США принял участие 2731 человек со всего мира. Возглавил эту команду 21-летний программист из Франкфурта, известный под ником Minefact. Изначально у него был другой план. Он хотел построить Франкфурт, а точнее, новую версию района, в котором сам живет, используя генератор собственного производства. Этот генератор создает очертания зданий внутри игры с использованием данных Google Maps.

Протестировать программу Minefact решил на Нью-Йорке. К его сожалению, американская версия получилась намного качественнее, чем немецкая — улицы Нью-Йорка в Google Maps показаны очень детально. В итоге геймер решил переключиться на более перспективное строительство. А тут, как по заказу, запустился проект Build the Earth, и Minefact с его инициативой удалось туда вписаться.

Во времена локдауна работа была очень плотной — серверы, по словам Minefact, едва справлялись с нагрузкой. Сейчас Нью-Йорк достраивается в чуть более спокойном темпе и короткими перебежками. «Мы кружим по разным районам. Одну неделю работаем в Чайнатауне, затем — неделю в Трайбеке, неделю в Бауэри, а затем возвращаемся в Чайнатаун. Мы всегда работаем над несколькими районами одновременно, чтобы было интересно», — объяснил глава проекта.

Сегодня послушаем новый трек британской рок-группы Coldplay и Селены Гомес под названием «Let Somebody Go».

В марте 2022 года исполняется 140 лет со дня рождения писателя, с произведениями которого многие познакомились еще до того, как научились читать, — Корнея Ивановича Чуковского. Его сказки «Айболит», «Мойдодыр», «Телефон», «Тараканище» и многие другие стали классикой детской литературы, по ним снимаются мультфильмы и ставятся спектакли, а персонажей из книг знают и любят не только дети, но и взрослые.

В честь юбилея Чуковского петербургские граффитисты из объединения HoodGraff нарисовали портрет писателя на скале в Кейптауне. Теперь в Южной Африке можно увидеть масштабное изображения автора популярных сказок, рядом с которым граффитисты оставили цитату из «Айболита» — «Ай да Африка! Что за Африка!».

В книгах Корнея Ивановича Африка всегда занимала особое место: это было какое-то условное отдаленное место на планете, где все вокруг непривычно для прибывшего туда человека. Образ яркого и самобытного уголка земли прослеживается в ряде произведений Чуковского, но сам писатель при этом в Африке никогда не бывал. Художники HoodGraff смогли исправить эту несправедливость. «Корней Иванович сам никогда не был в Африке, но в нашем детстве представление о реке Лимпопо сложилось по его сказке, — рассказали авторы граффити в Кейптауне. — Спасибо, Корней Иванович, за детские мечты побывать здесь».

Как вы относитесь к совпадениям? Можно считать их всего лишь ничего не значащими случайностями, а можно и знаками судьбы. Но как бы мы их ни растолковывали, всё равно довольно любопытно наблюдать, как совершенно случайные вещи образовывают внезапный комплект. Мы собрали для вас примеры таких удивительных моментов.

Хорошего дня и похожего настроения!