15 марта: Нью-Йорк в натуральную величину в Minecraft и портрет Чуковского на скале в Кейптауне
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Приятное весеннее солнце. Сегодня в Туле ясная погода, а температура воздуха -1…-6 градусов.
Пару лет назад в Minecraft решили воссоздать планету Земля со всеми объектами в натуральную величину. Идея, казавшаяся безумной на словах, оказалась вполне себе перспективной: площадь Земли — 510 млн квадратных километров, а игрокам Minecraft доступно целых 4 млрд квадратных километров. Можно построить несколько версий Земли по соседству — места хватит. В 2020-м из всех земных объектов были готовы только Эверест и Гранд-Каньон. За последние два года геймстроители продвинулись намного дальше. Например, построили Нью-Йорк. В соотношении один к одному, естественно.
В строительстве новой версии крупнейшего города США принял участие 2731 человек со всего мира. Возглавил эту команду 21-летний программист из Франкфурта, известный под ником Minefact. Изначально у него был другой план. Он хотел построить Франкфурт, а точнее, новую версию района, в котором сам живет, используя генератор собственного производства. Этот генератор создает очертания зданий внутри игры с использованием данных Google Maps.
Протестировать программу Minefact решил на Нью-Йорке. К его сожалению, американская версия получилась намного качественнее, чем немецкая — улицы Нью-Йорка в Google Maps показаны очень детально. В итоге геймер решил переключиться на более перспективное строительство. А тут, как по заказу, запустился проект Build the Earth, и Minefact с его инициативой удалось туда вписаться.
Во времена локдауна работа была очень плотной — серверы, по словам Minefact, едва справлялись с нагрузкой. Сейчас Нью-Йорк достраивается в чуть более спокойном темпе и короткими перебежками. «Мы кружим по разным районам. Одну неделю работаем в Чайнатауне, затем — неделю в Трайбеке, неделю в Бауэри, а затем возвращаемся в Чайнатаун. Мы всегда работаем над несколькими районами одновременно, чтобы было интересно», — объяснил глава проекта.
Сегодня послушаем новый трек британской рок-группы Coldplay и Селены Гомес под названием «Let Somebody Go».
В марте 2022 года исполняется 140 лет со дня рождения писателя, с произведениями которого многие познакомились еще до того, как научились читать, — Корнея Ивановича Чуковского. Его сказки «Айболит», «Мойдодыр», «Телефон», «Тараканище» и многие другие стали классикой детской литературы, по ним снимаются мультфильмы и ставятся спектакли, а персонажей из книг знают и любят не только дети, но и взрослые.
В честь юбилея Чуковского петербургские граффитисты из объединения HoodGraff нарисовали портрет писателя на скале в Кейптауне. Теперь в Южной Африке можно увидеть масштабное изображения автора популярных сказок, рядом с которым граффитисты оставили цитату из «Айболита» — «Ай да Африка! Что за Африка!».
В книгах Корнея Ивановича Африка всегда занимала особое место: это было какое-то условное отдаленное место на планете, где все вокруг непривычно для прибывшего туда человека. Образ яркого и самобытного уголка земли прослеживается в ряде произведений Чуковского, но сам писатель при этом в Африке никогда не бывал. Художники HoodGraff смогли исправить эту несправедливость. «Корней Иванович сам никогда не был в Африке, но в нашем детстве представление о реке Лимпопо сложилось по его сказке, — рассказали авторы граффити в Кейптауне. — Спасибо, Корней Иванович, за детские мечты побывать здесь».