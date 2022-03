14 марта: 3D-модели киногероев и искусственный интеллект помогает писать сообщения силой мысли

Доброе утро! Новая неделя – новая порция хороших новостей. Поехали!

Готовим зонтик. Сегодня в Туле дождь со снегом, а температура воздуха в городе прогреется до +3 градусов.

Креативный авторы всегда могут найти новый подход даже к классическим образам, что и сделал аргентинский художник Инти Манассеро. Он решил переосмыслить образы популярных киногероев, сделав 3D-визуализации персонажей. Своими работами художник делится в профиле intipazo.

Практически у каждой работы художника есть своя предыстория. Например, на создание 3D-модели Годзиллы его вдохновил фильм «Годзилла против Конга» режиссера Адама Вингарда. В галерее изображений модель можно увидеть более детально, а на последнем слайде Манассеро оставил концепт-арт, по которому делал визуализацию.

Художник часто создает свои работы на основе рисунков других авторов. Возможно, именно благодаря этому у него получаются такие разные модели, то есть каждый персонаж выполнен в оригинальной манере. Например, Элли из The Last of Us получилась очень реалистичной. Если подробно рассмотреть модель, можно увидеть детальную проработку веснушек, ресниц, прически, одежды и других мелких деталей.

А вот Бенедикт Камбербэтч в образе Доктора Стрэнджа выглядит крайне необычно: художник сильно выделил скулы актера, а еще сделал лицо очень вытянутым, в результате чего работа очень напоминает шарж. Впрочем, поскольку Манассеро работает на основе рисунков, созданных другими художниками, получилось очень похоже на оригинальный концепт.

В портфолио Инти Манассеро есть еще несколько примечательных работ, изображающих широко известных персонажей. Например, он сделал 3D-модель Ани Тейлор-Джой в образе одаренной шахматистки Элизабет Хармен из сериала «Ход королевы». А еще в профиле intipazo можно увидеть Жана Рено из культового фильма Люка Бессона «Леон», звезду боевиков Джейсона Стэйтема и других героев.

Сегодня слушаем новый сингл Florence + The Machine - My Love.

Компания Synchron имплантировала чип Stentrode в мозг 62-летнему Филипу О'Кифу (Philip O’Keefe), страдающему боковым амиотрофическим склерозом, сообщает Futurism. Это устройство позволило мужчине успешно отправить твит в соцсеть с помощью «силы мысли».

Компания утверждает, что человек впервые смог написать сообщение непосредственно через нейрокомпьютерный интерфейс — это значимый момент для технологии, которая может помочь людям с параличом пользоваться соцсетями.

Привет, мир! Короткий твит. Монументальный прогресс.

Боковой амиотрофический склероз, также известный как болезнь Лу Герига, привёл к тому, что 62-летний О'Киф потерял значительную часть двигательных функций. В апреле 2020 года ему имплантировали в мозг чип Stentrode.

О'Киф говорит, что использовать чип — это как учиться кататься на велосипеде: «Нужна практика, но как только вы начинаете кататься, это становится естественным». Он мысленно рассылает сообщения: «Теперь я просто думаю о том, где на компьютере я хочу кликнуть. Я могу отправлять электронную почту, делать покупки, а теперь ещё и общаться со всем миром через твиттер»

«Эти веселые праздничные твиты на самом деле являются важным моментом для имплантируемых компьютерных мозговых интерфейсов. Они подчеркивают связь, надежду и свободу, которые нейрокомпьютерный интерфейс мозг-компьютер дают таким людям, как Фил, у которых так много отнял паралич», - сообщил глава компании Synchron Томас Оксли.

Британские и американские издательства провели интересный проект, для которого попросили учеников младших классов нарисовать самые известные достопримечательности своих стран. После организаторы отправили самые понравившиеся им творения профессиональным дизайнерам, которые переосмыслили эти рисунки в виде реалистичных городских объектов.

Хорошего дня и творческого настроения!