20 декабря: Тони Старк из Татарстана и видео с котиком из космоса

Доброе утро! До Нового года осталось 12 дней. В новогодней суматохе мы часто забываем о мелочах, но у нас возник вопрос - а вспоминаете ли вы про "старый" Новый Год, придаёте ли ему какое-то значение или устаёте отмечать даже привычный нам Новый Год?

Зима сдает позиции. Сегодня в Туле будет очень мокро и до +2 градусов.

Инженер Алексей Буркан, проживающий в Татарстане, уже на протяжении пяти лет занимается разработкой костюма Железного Человека. Недавно он начал тестировать репульсоры своего изобретения, и результаты этих тестов выглядят невероятно реалистично.

Недавно Буркан поделился видео, на котором запечатлены испытания его репульсоров, и это видео выглядит так, будто оно было снято в лаборатории Тони Старка из оригинального фильма. Однако, на самом деле, инженер создал все детали своего костюма самостоятельно, используя свои знания в области инженерии и программирования.

Буркан рассказал, что ему удалось разработать костюм, который может не только имитировать внешний вид и способности Железного Человека, но и позволяет использовать реальные физические законы для создания эффекта полета и управления репульсорами. Это значит, что костюм Железного Человека Алексея Буркана может быть использован не только в качестве реквизита для косплея, но и для выполнения реальных физических действий, как это делает Тони Старк в фильмах.

Несмотря на то, что разработка костюма Железного Человека еще не завершена, Буркан продолжает совершенствовать свое изобретение и планирует в будущем создать более продвинутую версию костюма, которая сможет полностью заменить оригинальные репульсоры и другие технологии, используемые в фильме.

В такую погоду хочется взять билеты и улететь в Прованс.

Посмотрите первое космическое видео с котиком! На видео можно увидеть, как кот по кличке Татерс играет со своим хозяином. Этот ролик был передан на Землю с помощью зонда NASA Psyche из далекого космоса.

Стоит отметить, что это первое видео, которое было передано таким образом. Файл был отправлен с использованием лазерного излучения, что позволило достичь высокой скорости передачи данных - 267 Мбит/с. Это значительно быстрее, чем скорость большинства широкополосных подключений на Земле.

Расстояние, которое преодолел файл, составляет 31 млн км, а продолжительность передачи - 101 секунда. Это была настоящая техническая победа, которая позволяет надеяться на новые достижения в области космических исследований и связи.

В целом, это событие стало важным шагом в развитии космических исследований и технологий, а также позволило нам увидеть забавное видео с участием кота.

Подарки - это одна из основных радостей Нового года, но выбор их может быть сложным. Если подойти к этому делу с юмором, результат может быть веселым и для вас, и для всех вокруг. В Интернете можно найти много забавных и необычных подарков, которые могут поднять настроение.

Креативного настроения!