21 декабря: "Сумерки" из Лего и новый российский электромобиль

Доброе утро! До Нового года осталось 11 дней. А вы уже приготовили подарки для своих близких?

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Все плывет. Сегодня в Туле дождь со снегом и +2 градуса.

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Компания LEGO объявила о планах выпустить набор, основанный на популярной серии книг “Сумерки”. Дом Калленов, представленный на сайте LEGO Ideas, набрал более 10 тысяч голосов и был отобран командой жюри. Это означает, что идея будет официально принята для разработки и производства.

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Процесс разработки набора может занять около года, после чего он поступит в продажу. Дизайнеры LEGO сначала внесут коррективы и доработки в проект, чтобы сделать его максимально качественным и соответствующим стандартам компании.

Ожидается, что набор станет популярным среди поклонников серии книг, предоставляя возможность воссоздать сцены из любимых произведений или просто насладиться сборкой модели дома Калленов.

Cлушаем новую атмосферную песню шляпников-Выходи играть в снежки.

Московский Политехнический Университет (МАМИ) совместно с компанией “Автотор” представили новый российский электромобиль “Amber”. Прототип разработан в МАМИ, все основные комплектующие автомобиля, включая аккумуляторы и электродвигатель, произведены в России. Планируется, что серийное производство электромобиля начнется в 2025 году.

Создатели нового российского электромобиля “Amber” заявили, что он будет компактным и доступным в цене. Одной из особенностей автомобиля является возможность взять аккумуляторную батарею в аренду, а не приобретать ее. Также для производства электромобиля не потребуются дорогие технологии, что снизит его стоимость.

Пять первых экземпляров автомобиля планируется передать на сертификацию в 2024 году. Однако, как будет выглядеть финальный вариант электромобиля, пока не сообщается. В университете пояснили, что окончательный результат может отличаться от представленного образца для тестов.

Несмотря на это, пользователи социальных сетей уже выразили свое мнение о предложенном дизайне. Многие считают его нелепым и неэстетичным. Однако, стоит отметить, что финальный вид автомобиля может быть изменен после прохождения всех необходимых испытаний и получения сертификатов.

<img src="https://img.myslo.ru/article/2f/db/db1d-3396-4a97-b293-ecffd0ebcf07/2023-12-20-15-58-24-756085.png" />

Так выглядят уборные разных стран мира по мнению нейросети DALL-E. В русской все выполнено с помощью дерева. На стенах инсталляции с зимним пейзажем Кремля и Храма Василия Блаженного, а на полу лежит шкура животного.

Экстравагантного настроения!