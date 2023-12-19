19 декабря: Фото, для которого потребовалось 5 лет и лучший подарок для коллег по работе

Доброе утро! До Нового года осталось 13 дней. У вас начало появляться Новогоднее настроение? Пишите в комментариях и читайте хорошие новости!

Город засыпает, просыпаются осадки. Сегодня в Туле возможен снег с дождем, а температура воздуха будет +3 градуса.

Профессиональный фотограф Джек Лодж потратил четыре года на то, чтобы заснять солнечные лучи, пронизывающие скальную арку Дердл Дор на побережье Англии.

Солнце проходит через эту арку, расположенную недалеко от графства Дорсет, всего лишь две-три недели в году, причем заснять этот процесс можно всего в течение пяти минут на рассвете. Для того чтобы успеть к назначенному времени и успеть подготовить оборудование, фотографу приходилось вставать каждое утро в 5 часов утра. Несколько лет подряд Лодж пытался запечатлеть солнечный свет, проникающий сквозь арку, однако каждый раз что-то мешало: то погодные условия, то недостаток времени. В этот раз, однако, все сложилось удачно, и фотограф смог сделать целый ряд великолепных снимков.

В качестве своего любимого кадра Лодж отметил фотографию мягкого рассеянного света, проникающего сквозь арку. По его мнению, сделать такой кадр гораздо сложнее, чем просто сфотографировать прямые солнечные лучи.

Сегодня слушаем милую песню от Sia - Snowman.

Коммуникационное агентство “Doing Great” в партнерстве с мастерской “White Candle” представило уникальную ароматическую свечу под названием “Давайте после праздников”. Свеча, выпущенная в преддверии Нового года, имеет аромат, напоминающий о дедлайнах, закрывающихся в конце декабря. Аромат представляет собой смесь запаха ели и мандаринов, что создает атмосферу праздника и радости.

Представители компаний рекомендуют дарить свечу коллегам, подрядчикам и деловым партнерам в качестве символического подарка. “Doing Great”, традиционно выпускающее новогодние сувениры, ранее уже представило в своем ассортименте футболки с надписью “Давайте после праздников”, а также разработало два специальных напитка на основе цитрусовых для петербургской кофейни “Пенка” - фильтр и раф.

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Интересного настроения!