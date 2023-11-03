3 ноября: Пугающая статуя акулы и милейший аккаунт панды

Доброе утро! Вот она – долгожданная пятница. Планируем планы на выходные и не забываем читать только хорошие новости. Поехали!

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О погоде на выходные. Сегодня в Туле малооблачная погода и до +6 градусов, в субботу небольшой дождь и до +8 градусов. В воскресенье пасмурно и до +14 градусов.

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Дайверы из Швейцарии внезапно заметили на дне озера Невшатель очертания акулы — и думали, что сейчас их съедят. Но это оказалась жутковатая статуя акулы.

Издалека действительно может показаться, что это настоящая акула: у статуи огромные зубы, леденящий душу оскал, и внушительный размер. Местные предполагают, что кто-то бросил акулу в озеро шутки ради — но кто знал, что она вызовет такой ажиотаж. После того, как её впервые нашли, сотни дайверов специально отправляются на то место, чтобы увидеть акулу и "испугаться".

Недавно внимательные пользователи сети разузнали, что статуя акулы использовалась в качестве реквизита во время съёмок французского фильма 1975 года "Choc au Lac!". Фильм сняла группа из 176 детей из города Невшатель. Он был посвящен гигантской акуле, терроризировавшей жителей, но к сожалению, его съёмки так и не закончили.

По мнению пользователей-знатоков, акулу отправили на дно озера в качестве шутки или розыгрыша. По другим версиям, её установили там в качестве неофициального туристического аттракциона, или же для создания ажиотажа к незаконченному фильму.

Сегодня заряжаемся хорошим настроением от PIZZA & Zivert - Залипательно.

В социальной сети «ВКонтакте» появилась страница, посвященная жизни родившейся в августе 2023 года в Московском зоопарке большой панды. Ее ведут сотрудники зоопарка.

Они рассказывают о новостях из жизни детеныша и делятся его фотографиями. Из публикаций в аккаунте можно узнать, что за новорожденной пандой ухаживает специально приехавший специалист из Китая — «дядя Ву Кай».

Он присутствовал при родах, а теперь следит за ростом и развитием маленькой самки. Имя для крошечной панды еще не выбрали. Кроме того, гости зоопарка пока могут увидеть ее только в соцсетях: вольер панд временно недоступен для посетителей.

<img src="https://img.myslo.ru/article/f7/95/6b63-5088-4c6c-8c5e-bd061596c132/2023-11-02-10-07-48-509748.png" />

Не все девушки фанатеют от аккуратных и утончённых украшений, подчёркивающих женственность. Есть настоящие ценительницы экстремальных и крайне оригинальных моделей. Для этой категории потребителей и стараются дизайнеры, не щадя ни музу, ни собственную фантазию.

Уникального настроения!