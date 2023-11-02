2 ноября: Необычный костюм от Хайди Клум и слово года

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Захватите зонтик. Сегодня в Туле пройдет небольшой дождь, а воздух прогреется до +8 градусов.

Супермодель Хайди Клум, которую по праву называют королевой Хэллоуина, появилась в костюме павлина на 22-й вечеринке Heidiween на Хэллоуин в клубе Marquee в Нью-Йорке. Костюм Клум состоял из боди из синего бархата, клюва и перьев на голове. Хвост и лапы изображали десять артистов цирка Cirque du Soleil.

В разговоре с журналистами ET Хайди рассказала, что идея создать костюм павлина пришла сразу после вечеринки в 2022 году. Тогда модель предстала в минималистичном образе дождевого червя. Новый наряд, по задумке Клум, должен был быть гибким и живым.

"Я хотела сделать что-то очень сложное, сделать костюм с несколькими людьми"-говорит модель.

В общей сложности на создание образа ушло около шести часов – большая часть времени была потрачена на планирование арт-перформанса и хореографию. Хайди проходила мастер-классы с Cirque du Soleil в Монреале – по словам креативного директора цирка, на полную подготовку образа ушло около 2 000 часов.

Начинаем день вместе с Bonnie Tyler - Holding Out For A Hero.

Словом года британского словаря английского языка Collins Dictionary стала аббревиатура AI (он же artificial intelligence, или в переводе на русский язык «искусственный интеллект»).

В Collins Dictionary отмечают, что моделирование психических функций человека с помощью компьютерных программ — это «следующая великая технологическая революция». Искусственный интеллект очень активно обсуждают в 2023 году, поэтому и число использований аббревиатуры AI высокое.



Среди других популярных слов 2023 года оказались nepo baby (так называют ребенка знаменитости, который идет по ее стопам и преуспевает), greedflation (деятельность компаний, которые хотят получить выгоду от инфляционного кризиса), ULEZ (зоны в Лондоне со сверхнизким уровнем выбросов автомобилей, куда не пускают водителей на неэкологичных машинах).

Человек, который собрался сделать тату, обязательно услышит от кого-нибудь: «Ты с ума сошёл! Представь, как отстойно она будет выглядеть через 30 лет!». Самое обидное, что доля истины в этом есть. Но есть и решение — сделать перекрытие старой татуировки у хорошего мастера.

Позитивного настроения!