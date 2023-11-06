6 ноября: Неожиданный игрок и благодетель-ютубер

Доброе утро! Начинаем новую бодрую рабочую неделю с порции хороших новостей. Поехали!

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В Техасе опоссум выскочил на поле и прервал матч по американскому футболу.

Зверек появился на поле во второй четверти игры между Техасским христианским университетом (TCU) и Техасским технологическим университетом (Texas Tech).

Сумчатое животное некоторое время бегало по полю. Когда его поймали петлей, оно стало цепляться за траву и кричать. Зрители игры встретили его овациями и криками. Забавный ролик стал вирусным в интернете и разошелся на мемы.

Пользователи посочувствовали опоссуму, который просто вышел побегать по траве. Они предполагают, что зверь хотел принять участие в игре, и считают, что его появление сделало бы матч гораздо интереснее.

Часть комментаторов решила, что видео, где сотрудники стадиона утаскивают животное с поля, отражает ситуации их жизни. Зверя сравнили с посетителем ресторана, который никак не перестанет набирать еду на шведском столе, ребенком, который не хочет идти в школу или намерен остаться жить в магазине игрушек, а также с собакой, нашедшей какую‑то гадость на улице.

Сегодня утром узнаем как говорит лиса от Ylvis - The Fox.

25-летний ютубер MrBeast, которого на самом деле зовут Джимми Дональдсон, озадачился проблемой чистой питьевой воды в Африке. Он создал фонд и собрал уже 230 000 долларов в виде добровольных пожертвований. Этих денег хватило, чтобы пробурить 100 скважин в Камеруне, Кении, Сомали, Уганде и Зимбабве.



Теперь почти 500 тысяч человек имеют доступ к чистой питьевой воде на долгие годы.

Некоторые колодцы оснащены солнечными батареями, позволяющими обеспечивать водой не только людей, но и сельскохозяйственные культуры, скот даже в засушливые сезоны. Ну а сам блогер подчеркивает важность решения глобальной проблемы чистой воды и уверен, что люди должны помогать другим людям в решении жизненно важных задач.

«А что, если бы титанами были громадные, но милые животные?» — задумался кто-то и сгенерировал неожиданных персонажей для «Атаки титанов» в Шедевруме.

Прекрасного настроения!