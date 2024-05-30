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Утро в Туле
30 мая: "скучный телефон" и нейросеть в Minecraft

30 мая: "скучный телефон" и нейросеть в Minecraft

Доброе утро! Просыпайтесь, заваривайте самый крепкий кофе и не забываем читать самые хорошие новости. Поехали!

Без прояснений. Сегодня в Туле днем ожидается пасмурная погода и до 25 градусов.

Heineken, известный бренд пива, решил поиграть на ностальгии и выпустил The Boring Phone - "Скучный телефон", то есть кнопочный. Создатели нацелились на аудиторию, уставшую от информационного шума и бесконечного прокручивания ленты в социальных сетях. 

"Скучный телефон" - это отличное решение для тех, кто хочет отключиться от цифрового мира и провести время с друзьями в реальном мире, за бутылочкой Heineken. 

Heineken, известный своей рекламой, нацеленной на простые человеческие ценности, снова попадает в точку. "Скучный телефон" - это не просто гаджет, а символ возвращения к простоте и живой коммуникации.

Сегодня требует солнца вместе с Dose, ЛСП - Солнце Золотое.

Ютубер Mattbatwings создал в Minecraft необычную нейросеть, способную анализировать и предсказывать, какое число нарисовал пользователь. 

Система работает с помощью сложных схем из красного камня, используемых как передатчики сигнала. Нейросеть "обучена" распознавать цифры от 0 до 9, что само по себе является впечатляющим достижением, учитывая сложность реализации такой функции в рамках игровой механики. 

Для этого Mattbatwings пришлось разработать специальный код и применить нестандартные математические формулы, что делает его проект еще более удивительным.

В сети появился новый термин — пеликанить — пытаться съесть что-то чересчур большое.

Хорошего настроения!

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