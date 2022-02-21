21 февраля: пробитую метеоритом собачью будку продадут за $300 тыс. и «коронная» кличка для альпака

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Могло быть мокрее. Сегодня в Туле дождь со снегом, а температура воздуха будет доходить до +1 градуса.

Родившегося в начале января в Бахчисарайском парке миниатюр альпака назвали Стопкоронавирус из-за необычной окраски морды. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора парка Виктор Жиленко.

«Имя выбрали соответственно духу времени. Поступило множество комментариев и сообщений, даже от целых трудовых коллективов. Но один из посетителей Бахчисарайского парка миниатюр предложил назвать альпаку Стопкоронавирус за «маску» на мордочке», - рассказал директор Бахчисарайского парка миниатюр.

Детёныш родился в ночь с 6 на 7 января. Его мать имеет чёрный окрас, а отец белый. Имя альпака выбирали вместе с посетителями и пользователями соцсетей, поскольку работникам зверинца хотелось придумать что-то необычного для «обаятельного и симпатичного малыша», который, «кажется, съел какое-то угощение и испачкался».

Сегодня слушаем бывшего вокалиста Oasis Liam Gallagher и его новую композицию «Everything?s Electric».

Собачью будку, крышу которой пробил метеорит, выставят на аукцион Christie’s. Владельцы намерены выручить за нее от 200 до 300 тыс. долларов, пишет New York Post.

Дыра в будке появилась 23 апреля 2019 года, когда над городком Агуас-Саркас в Коста-Рике прошел метеоритный дождь. Космический гость загорелся и распался при входе в атмосферу Земли, что засняли несколько камер.

Одна часть астероида пробила крышу частного дома, другая попала в будку, где в это время спала немецкая овчарка Роки. Собака не пострадала, отделавшись испугом.

Как отмечает New York Post, большинство метеоритов сгорают в атмосфере Земли. А те, что долетают, обычно падают в океаны, которые покрывают две трети поверхности планеты, или в отдаленные районы. Поэтому судьба данного метеорита столь уникальна.

Сам метеорит также будут продавать на аукционе. Он принадлежит к группе хондритов и практически идентичен Солнцу по химическому составу. Камень возрастом 4,5 млрд лет собираются продать за 40–60 тыс. долларов.

Глава отдела науки и естественной истории Christie’s Джеймс Хислоп объяснил стоимость будки и космического камня тем, что «суммарный вес всех известных метеоритов меньше годовой добычи золота».

Кажется, весь животный мир нашей планеты уже изучен вдоль и поперёк, и ничего нового здесь уже не отыскать. Но учёные не сдаются и продолжают изучать самые удалённые уголки Земли. А пользователи сети создают своих зверушек с помощью фоторедакторов. Оказывается, объединить можно кого угодно и с кем угодно! Результатами таких творческих экспериментов стали следующие симпатяжки.

Вам всех удалось угадать? Делитесь в комментариях.

Хорошего дня и поразительного настроения!