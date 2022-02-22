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Утро в Туле
22 февраля: пингвин-шпион, который притворяется живым, и исторические личности в современности

22 февраля: пингвин-шпион, который притворяется живым, и исторические личности в современности

Доброе утро! Начинаем бодрый вторник и готовимся к неожиданному выходному в середине недели. Оставляйте в комментариях поздравления для ваших мужчин, и не забывайте прочитать только хорошие новости. С праздником!

 

Все переменится. Сегодня в Туле дождь со снегом и до +3 градусов. А уже 23 февраля будет пасмурная погода, воздух прогреется до +1 градуса.

 

Сотрудники Московского зоопарка сделали игрушечного пингвина с камерой и отправили его наблюдать за «сородичами». «Шпиона» сделали из папье-маше.

Пингвина с камерой изготовила зоолог отдела орнитологии Московского зоопарка Гаянэ Пилоян. Игрушечную птицу поставили в вольер папуанских пингвинов.

Пингвины попытались войти со «шпионом» в контакт, но он не реагировал на них, поэтому часть птиц быстро потеряла к нему интерес. Зоологи решили, что наблюдателя нужно будет модернизировать — сделать его способным двигаться или говорить.

 

Сегодня послушаем Alesso & Katy Perry — When I'm Gone.

 

В твиттере обратили внимание на бразильского художника Хидрели Диао, создающего с помощью нейросетей реалистичные портреты императоров, учёных и греческих богов на основе сохранившихся картин и статуй.

Пользователи отметили, что изображения не отличить от современных фотографий, но Джордж Вашингтон похож на «разведённого холостяка в квартире с дешёвыми жалюзи».

Диао подбирает стоковые фотографии, герои которых похожи на исторических личностей, «накладывает» их на изображения соответствующих портретов или скульптур в нейросети Artbreeder, а затем дорабатывает результат в приложении FaceApp. 

По словам Хидрели, создание каждого портрета занимает около двух часов, но это «ничтожно мало» по сравнению с рисованием фотореалистичных изображений вручную.

Хидрели признается, что на создание серии его вдохновили работы коллег — Баса Утервея и Натана Шипли. Художники также используют нейросети, чтобы обработать портреты известных людей, мифических персонажей и героев мультфильмов.

Любимые работы художника — улыбающийся Наполеон Бонапарт, Джордж Вашингтон с бокалом вина и Винсент ван Гог в толстовке. Хидрели считает, что ему удалось «передать душу» героев.

По мнению художника, многие часто забывают, что знаменитости — реальные люди. Ещё сложнее соотнести себя с известными деятелями прошлого: их единственные сохранившиеся изображения — картины и скульптуры.

Хидрели считает, что современная мода стирает сословные рамки, а без роскошных нарядов и непривычных интерьеров в известных личностях проще увидеть «обычных людей».

 

Настало время завтрака, обеда или ужина? Надеялись, как следует расслабиться и поесть в одиночестве? Если вы хозяин домашнего питомца, то будьте уверены, что вам это не грозит. Пушистик не позволит вам схомячить всё самому. Для этого он использует главное оружие — умоляющий взгляд и море обаяния. Запаситесь выдержкой, чтобы не сжалиться и сразу же не накормить проказника из собственной тарелки.

Хорошего дня и аппетитного настроения!

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Автор: Администрация Myslo
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