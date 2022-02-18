18 февраля: копия России в Minecraft и кот, который залез мордочкой в стакан и рассмешил всех

Доброе утро! Вот она – долгожданная пятница. Врываемся в выходные только в хорошем настроении. А еще не забываем читать самые хорошие новости. Поехали!

О погоде на выходных. Сегодня в Туле пройдет дождь со снегом, а воздух прогреется до +2 градусов. В субботу и воскресенье сохранится такая же погода.

Команда игроков в майнкрафт TeamCIS начала создавать точные копии городов постсоветского пространства в феврале. Уже в декабре строители отчитались о готовности 50 реплик российских городов в масштабе 1:1, а некоторые достопримечательности показали на ютубе.

В строительстве участвуют шесть тысяч человек, сказано на официальном сайте TeamCIS. Кроме Москвы, Санкт-Петербурга и городов-миллионников на картах команды встречаются не самые густонаселённые места и пригороды: Мытищи, Выборг, Кронштадт, Кудрово, Псков, Вышний Волочёк, Нижнекамск, Новоузенск, Истра и многие другие.

Копии этих и других городов для Minecraft можно скачать, подписавшись на Patreon TeamCIS.

Сегодня послушаем группу Animal Collective и их композицию «We Go Back».

Основатель котокафе в Гатчине Антон Сорокин давал интервью для документального фильма про стрит-арт в городе. Во время разговора на стол запрыгнул кот Слоник. Он просунул мордочку в стакан, застрял в нём и упал. На этом видео завершилось.

Ролик с котом набрал в тиктоке 2,5 миллиона просмотров. Второе видео (с другого ракурса) — 670 тысяч.

Как рассказал «Бумаге» Сорокин, питомцев из котокафе «Антошкин кот» могут забрать посетители. «Все подопечные отдаются в хорошие руки, желательно в частный дом», — добавил он. Сорокин надеется, что завирусившееся видео поможет заведению в развитии.

Кот Слоник живёт в кафе с середины 2021 года. Ему примерно полтора года. По словам владельцев заведения, он «любит и никогда не упустит возможности покушать, поиграть и поспать».

Любой опытный фотограф знает, что найти подходящий фон для кадра — это уже половина успеха. Поэтому всегда стоит быть внимательным: возможно, именно в момент фотографирования на заднем плане вдруг произойдёт нечто такое, что тут же затмит ваш снимок! И даже не столь не важно, получается ли так случайно, или кто-то целенаправленно появляется на фоне — эффект веселья и внезапности будет гарантирован. Смотрите сами!

Хорошего дня и мягкого настроения!