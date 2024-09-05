5 сентября: путешествие пешком из Самары в Москву и памятник Балабанову

Доброе утро! Врываемся в новый рабочий день бодро и не забываем читать только хорошие новости. Поехали!

Много солнца не бывает. Сегодня в Туле малооблачная погода, а воздух прогреется до +22 градусов.

35-летний самарец Евгений Юрьев решил провести это лето в настоящем приключении. 15 июня он отправился в пеший поход из Самары в Москву, преодолев за 75 дней расстояние в 1080 км.

Евгений, любитель экстремальных путешествий, шел с минимальным набором вещей, ночуя в плащ-палатке и питаясь тем, что удавалось найти, включая даже сверчков. Тем не менее, он не отказывался от современных технологий — Евгений снимал свой поход на видео и регулярно публиковал ролики на своем канале. К счастью, ему встречались добрые люди, которые помогали заряжать технику и оказывали другую поддержку.

После краткого пребывания в Москве, Евгений вернулся домой на поезде и уже строит планы для новых приключений.



Сегодня слушаем Город 312 - Доброе Утро, Страна.

В центре Екатеринбурга будет установлен памятник Алексею Балабанову, выдающемуся российскому режиссеру и сценаристу. Монумент разместят перед зданием Свердловской киностудии, где Балабанов начинал свою творческую карьеру.

Решение о создании памятника принял мэр города. Предполагается, что торжественное открытие монумента будет приурочено к объявлению 2026 года годом уральского рока. Этот шаг является данью памяти и уважения к Балабанову, чьи фильмы оказали значительное влияние на развитие российского кинематографа.

В этой фотоподборке мы представляем вам мир необычных аксессуаров, которые поражают воображение своей оригинальностью и эксцентричностью. Каждый предмет — это не просто дополнение к образу, а целая история, способная вызвать удивление и даже легкий страх. От причудливых украшений, которые выглядят так, будто сошли с страниц фантастических романов, до аксессуаров, которые заставляют задуматься о границах между искусством и абсурдом.

Причудливого настроения!