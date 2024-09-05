  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Блоги
  4. Утро в Туле
  5. 5 сентября: путешествие пешком из Самары в Москву и памятник Балабанову - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
блоги
блоги
Регистрация
Утро в Туле
5 сентября: путешествие пешком из Самары в Москву и памятник Балабанову

5 сентября: путешествие пешком из Самары в Москву и памятник Балабанову

Доброе утро! Врываемся в новый рабочий день бодро и не забываем читать только хорошие новости. Поехали!

Много солнца не бывает. Сегодня в Туле малооблачная погода, а воздух прогреется до +22 градусов.

35-летний самарец Евгений Юрьев решил провести это лето в настоящем приключении. 15 июня он отправился в пеший поход из Самары в Москву, преодолев за 75 дней расстояние в 1080 км.

Евгений, любитель экстремальных путешествий, шел с минимальным набором вещей, ночуя в плащ-палатке и питаясь тем, что удавалось найти, включая даже сверчков. Тем не менее, он не отказывался от современных технологий — Евгений снимал свой поход на видео и регулярно публиковал ролики на своем канале. К счастью, ему встречались добрые люди, которые помогали заряжать технику и оказывали другую поддержку.

После краткого пребывания в Москве, Евгений вернулся домой на поезде и уже строит планы для новых приключений. 
 

Сегодня слушаем Город 312 - Доброе Утро, Страна.

В центре Екатеринбурга будет установлен памятник Алексею Балабанову, выдающемуся российскому режиссеру и сценаристу. Монумент разместят перед зданием Свердловской киностудии, где Балабанов начинал свою творческую карьеру.

Решение о создании памятника принял мэр города. Предполагается, что торжественное открытие монумента будет приурочено к объявлению 2026 года годом уральского рока. Этот шаг является данью памяти и уважения к Балабанову, чьи фильмы оказали значительное влияние на развитие российского кинематографа.

В этой фотоподборке мы представляем вам мир необычных аксессуаров, которые поражают воображение своей оригинальностью и эксцентричностью. Каждый предмет — это не просто дополнение к образу, а целая история, способная вызвать удивление и даже легкий страх. От причудливых украшений, которые выглядят так, будто сошли с страниц фантастических романов, до аксессуаров, которые заставляют задуматься о границах между искусством и абсурдом. 

Причудливого настроения!

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 06:00 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
4 сентября: от борьбы с депрессией к успешному бизнесу и кофеварка-будильник
4 сентября: от борьбы с депрессией к успешному бизнесу и кофеварка-будильник
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.