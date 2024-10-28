28 октября: ASMR-ремейк «Шрека» и виниловая пластинка с анимацией

Доброе утро! Новая неделя – новая порция хороших новостей. Поехали!

Готовим зонтик. Сегодня в Туле небольшой дождь, а температура воздуха в городе прогреется до +10 градусов.

Блогер и популярный ASMR-креатор Джина Gibi поразила своих поклонников новым проектом — покадровым ASMR-ремейком культового мультфильма «Шрек». В создании этого масштабного видео принимали участие команда монтажёров, гримёров и 75 энтузиастов ASMR, которые трудились над проектом целый год.

Интересно, что в процессе работы Джина успела забеременеть и стремилась завершить проект до рождения своего ребёнка. Результатом их усилий стал один из самых крупных и амбициозных проектов в жанре ASMR, который уже вызывает бурные обсуждения среди поклонников. Это видео обещает подарить зрителям уникальный опыт погружения в мир «Шрека» с новыми звуковыми ощущениями.

Сегодня слушаем кавер на песню The Weeknd «Creepin’» от Тараса Станина, который является двукратным чемпионом России по битбоксу.

Группа Linkin Park анонсировала выпуск лимитированного издания виниловой пластинки под названием From Zero, которая впечатляет своим необычным дизайном и гипнотическим эффектом. Это новое коллекционное издание гармонично вписывается в эстетику и концепцию последнего альбома группы.

Визуальные элементы на поверхности пластинки создают иллюзию движения при вращении на проигрывателе, превращая прослушивание музыки в захватывающий аудиовизуальный опыт. Узоры, нанесенные на винил, работают по принципу оптической иллюзии, создавая эффект переливов и динамики.

Linkin Park всегда акцентировали внимание на важности визуальных аспектов в своем творчестве, и From Zero продолжает эту традицию, предлагая фанатам не только музыкальное, но и зрительное наслаждение.



Художник Алекс Колвилл в 60-х годах создавал картины, которые сегодня напоминают кадры из ретро-игр. Например, его работа «Собака и мост» выглядит как игровая адаптация фильма «Я — легенда» с графикой из GTA: San Andreas, а «Соревнования по плаванию» напоминают скриншот из The Sims. Колвилл работает в направлениях прецизионизма и современного реализма, и мало кто мог предположить, что его произведения будут сравнивать с видеоиграми.

Интересного настроения!