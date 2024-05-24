  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Блоги
  4. Утро в Туле
  5. 24 мая: новый концепт тапок и 13-летний гений, покоривший шахматный мир - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
блоги
блоги
Регистрация
Утро в Туле
24 мая: новый концепт тапок и 13-летний гений, покоривший шахматный мир

24 мая: новый концепт тапок и 13-летний гений, покоривший шахматный мир

Доброе утро! Радуемся долгожданной пятнице и не забываем читать хорошие новости. Поехали!

О погоде на выходные. Сегодня в Туле ясно до +19 градусов, в субботу и воскресенье будет будет аналогичная погода только теплее с каждым днем.

Дизайнер Саня Каньон, известный своими кастомными кроссовками, представил  шокирующий  концепт тапок -  в виде большого пальца ноги. 

Идея дизайнера вызвала  бурную реакцию в западном интернете.  Хотя тапки не продаются, комментаторы спрашивают, где их можно заказать, и просят сделать их в разных цветах. 

Несмотря на необычный вид, концепт Сани  Каньона  уже  стала обсуждаемой темой в модных кругах, подтверждая, что дизайнер не боится экспериментировать и смело идет против традиций.

Открываем сезон танцев и слушаем IOWA - Бьёт Бит.

13-летний Иван Землянский стал самым молодым гроссмейстером в истории России!  На турнире в Шардже (ОАЭ) он выполнил норму международного гроссмейстера, набрав  пять очков в восьми турах и одержав победы над шахматистами из Индии и Словении. 

"Результат молодого игрока входит в десятку лучших достижений шахматных  вундеркиндов всех времен и народов", - отметил исполнительный  директор ФШР Александр Ткачев. 

Иван Землянский стал вторым самым молодым гроссмейстером в мире, уступив лишь Абхиманью  Мишре из США,  который получил это звание в 2021 году в возрасте  12  лет 4 месяцев и 25 дней.  

Это потрясающее достижение делает Ивана Землянского настоящим шахматным гением и обещает ему яркое будущее в мире великих шахматных турниров.

С использованием искусственного интеллекта компания Verlab создает уникальные предметы интерьера. Так они представили новую линейку диванов, вдохновленную дизайном популярных конфет. 

Сладкого настроения!

Галерея
показать все фотографии

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 06:00 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
23 мая: кошачья сумочка и чемпионат по детской игре
23 мая: кошачья сумочка и чемпионат по детской игре
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.