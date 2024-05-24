24 мая: новый концепт тапок и 13-летний гений, покоривший шахматный мир

Доброе утро! Радуемся долгожданной пятнице и не забываем читать хорошие новости. Поехали!

О погоде на выходные. Сегодня в Туле ясно до +19 градусов, в субботу и воскресенье будет будет аналогичная погода только теплее с каждым днем.

Дизайнер Саня Каньон, известный своими кастомными кроссовками, представил шокирующий концепт тапок - в виде большого пальца ноги.

Идея дизайнера вызвала бурную реакцию в западном интернете. Хотя тапки не продаются, комментаторы спрашивают, где их можно заказать, и просят сделать их в разных цветах.

Несмотря на необычный вид, концепт Сани Каньона уже стала обсуждаемой темой в модных кругах, подтверждая, что дизайнер не боится экспериментировать и смело идет против традиций.

Открываем сезон танцев и слушаем IOWA - Бьёт Бит.

13-летний Иван Землянский стал самым молодым гроссмейстером в истории России! На турнире в Шардже (ОАЭ) он выполнил норму международного гроссмейстера, набрав пять очков в восьми турах и одержав победы над шахматистами из Индии и Словении.

"Результат молодого игрока входит в десятку лучших достижений шахматных вундеркиндов всех времен и народов", - отметил исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.

Иван Землянский стал вторым самым молодым гроссмейстером в мире, уступив лишь Абхиманью Мишре из США, который получил это звание в 2021 году в возрасте 12 лет 4 месяцев и 25 дней.

Это потрясающее достижение делает Ивана Землянского настоящим шахматным гением и обещает ему яркое будущее в мире великих шахматных турниров.

С использованием искусственного интеллекта компания Verlab создает уникальные предметы интерьера. Так они представили новую линейку диванов, вдохновленную дизайном популярных конфет.

Сладкого настроения!