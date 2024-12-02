2 декабря: пивной адвент-календарь и поиск крипто-сокровищ

Доброе утро! Вот и наступил самый волшебный месяц в году.

Сегодня в Туле будет пасмурно, а температура воздуха составит около 0 градусов.

С наступлением зимнего сезона на российском рынке появился уникальный продукт — пивной адвент-календарь от питерских пивоваров Polnochnyj Project. Как уверяет продавец, этот набор может стать настоящим подарком для любителей хмельного напитка, предлагая возможность открыть по одной банке каждый день до Нового года.

Внутри календаря находятся двенадцать тщательно отобранных сортов пива, среди которых три эксклюзива, доступных только в этом наборе. Кроме того, покупателей ждет приятный сюрприз — секретный ящик с подарком, который добавит элемент неожиданности и радости в каждый день ожидания праздника.

А цена такого гастрономического удовольствия составляет 6690 рублей.

Сегодня слушаем Алсу - Зимний сон.

В мире криптовалют и цифровых активов, где каждый день появляются новые возможности для инвестиций, один человек выделился своим необычным подходом к поиску сокровищ. Джон Коллинз-Блэк, известный криптоинвестор, решил объединить свои страсти к приключениям и технологиям, спрятав пять сундуков с сокровищами на сумму 2 миллиона долларов по всей территории США. Каждый сундук полон уникальных драгоценностей, включая первый физический биткоин, зеленый изумруд, артефакты с затонувшего корабля, стакан Джорджа Вашингтона и редкую карточку покемона Shining Charizard 2002 года.

Чтобы найти эти сокровища, искателям придется обратиться к книге Коллинза-Блэка под названием «Внутри есть сокровище». В ней он предлагает читателям не только захватывающую историю, но и подсказки для нахождения заветных сундуков. По словам предпринимателя, для успешного поиска необходимо внимательное чтение и открытый ум. Каждая подсказка — это ключ к разгадке, которые ведут к сокровищам.

Но это не просто охота за сокровищами; это также вызов для ума. Каждый сундук представляет собой коробку-головоломку, а инструкции по их открытию находятся непосредственно на самих сундуках. Это добавляет элемент интерактивности и увлечения в процесс поиска, превращая его в настоящее приключение.

Зима — это время волшебства и тишины, когда природа одевается в белоснежный наряд, а каждый уголок наполняется особой атмосферой. В нашей фотоподборке мы собрали самые завораживающие зимние пейзажи, которые перенесут вас в мир холодной красоты и умиротворения.



Красивого настроения!