21 марта: история про книгу «Гарри Поттер» и старушка, которая проехала всю Англию на велосипеде

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Весеннее солнышко. Сегодня в Туле ясная погода, а воздух прогреется до +9 градусов.

Коллекционер едва не выбросил книгу о Гарри Поттере в 1997 году из-за «плохого качества». В итоге он заработал на ней почти $90 тысяч. 68-летний коллекционер из Западного Сассекса в Англии признался, что был разочарован покупкой книги о Гарри Поттере из-за обложки низкого качества и был даже готов её выбросить.

Как сообщает Insider, мужчина купил первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» Джоан Роулинг за £12,99 ($16,94) в 1997 году. Мужчина заказал это издание в книжном магазине, и его очень разочаровало, что книга пришла без суперобложки.

«Я коллекционер, и, так как это было первое издание, я ожидал, что она у него будет [суперобложка]. Я решил определить участь книги (сохранить ее или нет) с помощью подбрасывания монеты. Это был судьбоносный момент», — рассказал коллекционер.

Когда книга стала популярна, британец, по его признанию, приложил значительные усилия, чтобы сохранить первое издание в отличном состоянии, поскольку книга была сделана из бумаги «низкого качества». Своей дочери, которая захотела почитать бестселлер, он купил новую книгу о Гарри Поттере.

В результате, через много лет он продал первое издание на аукционе за £69 тысяч ($89 966). Организаторы отметили, что продали книгу по высочайшей цене «заслуженно». «Это было лучшее первое издание "Философского камня" в твердом переплете, которое я когда-либо видел», — сказал аукционист Джим Спенсер.

Сегодня слушаем Anancy Sound — Frozen Amapiano.

Спортивные мероприятия достаточно часто используют как способ собора средства на благотворительность: в разных уголках планеты существуют веломарафоны, забеги и прочие состязания, участникам которых удается собирать пожертвования для помощи нуждающимся. Чтобы совершить такой поступок, не обязательно ждать начала нового марафона, можно инициировать собственную акцию.

Именно так поступила 82-летняя жительница Бирмингема Джина Харрис, которая собралась объехать на велосипеде всю Великобританию ради того, чтобы собрать деньги для помощи женщинам. Маршрут будет проходить от английского мыса Лендс-Энда в Корнуолле до деревни Джона О'Гроутса в Шотландии. Джина отправится в путь 27 мая и планирует завершить поездку в июне. Об этом сообщило издание ВВС.

«Я буду ездить на своем старом стальном туристическом велосипеде и везти свой багаж, общий вес которого превышает 30 килограммов, поэтому сейчас меня ждет много тяжелой работы и практики», — сказала велосипедистка. Все собранные во время заезда средства будут направлены в благотворительную организацию Women's Aid and Refuge. Представители компании уже знают о готовящейся акции и благодарят Харрис за поддержку: «Хотим сказать ей огромное спасибо за то, что она решилась на это ради благотворительности».

Харрис раньше работала фотографом, а увлекаться велоспортом начала в возрасте 50 лет и даже присоединилась к клубу Cycling UK, чтобы еще больше времени и сил уделять своему хобби. По словам велосипедистки, она надеется, что ее поступок покажет всем, насколько важно физическое благополучие для женщин в любом возрасте. Она призналась, что черпает вдохновение у других своих соотечественников: например, у 87-летнего Дональда Уэллса из Хэмпшира, который проехал всю Великобританию в 2018 году, и 88-летнего Лоуренса Брофи из Южного Уэльса, который сделал это два года спустя.

Даже если у вас не слишком хороший глазомер, вы сможете примерно представить размеры каких-то предметов, если решите использовать не самую очевидную единицу измерения — человека! Правда, даже если начать сравнивать с людьми масштабы довольно знакомых вещей, можно очень сильно удивиться. А если уж увидеть, какого размера на самом деле клешня лобстера или мраморная рука Микеланджело… Впрочем, посмотрите сами!

Хорошего дня и большого настроения!