19 марта: релакс на новом уровне и утро с игристым

Доброе утро! Просыпаемся, потягиваемся, завариваем кофе, а еще не забываем только хорошие новости. Поехали!

И даже тучки когда-то расступятся. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а температура воздуха поднимется до +2 градусов.

Компания Lixil решила удивить мир инновациями в области сантехники и дизайна для ванных комнат. Они представили продукт, который обещает изменить представление о водных процедурах — гамаки для купания. Этот новый тип ванной сочетает в себе функции традиционного душа и комфорта гамака, создавая идеальные условия для расслабления и восстановления.

Гамаки для купания, предназначенные для установки в душевых комнатах, предлагают пользователям совершенно новый опыт. Вместо того чтобы стоять под душем, теперь можно наслаждаться водными процедурами, лежа в удобной и поддерживающей конструкции. Это идеальное решение для тех, кто не может позволить себе полноценную ванную, но иногда хочет полежать.



Сегодня слушаем The Hatters — I'm Not Easy Buddy.

В России на рынке личной гигиены появилась необычная новинка — зубная паста со вкусом игристого вина. Этот оригинальный продукт стал частью лимитированной линейки от бренда EMRA, созданной в сотрудничестве с амбассадором просекко Сергеем Суховым.

В комплект входят не только зубная паста, но и пенка для полоскания рта, а также стильная зубная щётка, всё это представлено в подарочном боксе. Пользователи сети уже отметили оригинальность данного набора и уверены, что он может стать отличным подарком.

А так же начиная свой день с чистки зубов, можно с лёгкостью упомянуть о просекко, добавляя элемент веселья и необычности в повседневные привычки.

Погрузитесь в мир грации и силы с нашей фотоподборкой, посвященной величественным лошадям. Эти удивительные создания, символизирующие свободу и красоту, поражают своим разнообразием: от могучих тяжеловозов до изящных арабских скакунов.

Величественного настроения!