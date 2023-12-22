22 декабря: Праздничная елка из звезд и ботинки для похода в бар

Доброе утро! До Нового года осталось 10 дней. Ну что, вы уже составили меню для праздничного стола? Пишите, что туда входит и читайте хорошие новости!

О погоде на выходные. Сегодня в Туле небольшой снег с дождем и до +1 градуса. В субботу и воскресенье снова снег и также до -1 градуса.

Агентство NASA поделилось удивительным снимком молодого скопления звёзд NGC 2264. Скопление находится на расстоянии около 2500 световых лет от нашей планеты и напоминает праздничную ёлку, украшенную гирляндами.

Этот снимок был сделан с помощью телескопа Хаббл, который является самым известным астрономическим инструментом в мире. Благодаря своей высокой чувствительности и качеству изображения, Хаббл позволяет ученым получать снимки космических объектов и явлений, которые ранее были недоступны для наблюдения.

NASA активно использует Хаббл для изучения космоса, и этот снимок стал еще одним доказательством его исключительной способности собирать и передавать информацию о далеких космических объектах.

На фотографии можно увидеть множество молодых звезд, которые только начинают свою жизнь. Они еще не успели остыть и превратиться в старых и тусклых звезд. Вместо этого они светятся ярко и красочно, создавая впечатление гирлянд на новогодней ёлке.

Также на снимке можно заметить зеленые “огоньки”, которые представляют собой туманности, состоящие из газа и пыли. Эти туманности являются важными местами образования новых звезд.

Сегодня слушаем FEDUK - Хлопья летят наверх.

Ирландская пивоваренная компания Guinness представила уникальную новинку - зимние сапоги, оставляющие следы в форме пивного бокала. Как утверждают представители компании, данная модель обуви создана специально для того, чтобы облегчить путь к ближайшему бару тем, кто пойдет следом за их обладателем. Сапоги оснащены специальными металлическими элементами на подошве, которые при нажатии оставляют отпечаток в виде фирменного логотипа Guinness - пивного бокалу.

Новинка уже вызвала большой интерес у любителей пива, особенно в холодное время года. Однако, некоторые критики отмечают, что сапоги могут привлечь внимание не только друзей, но и полицейских, которые могут трактовать необычные следы как попытку испортить городской пейзаж. Тем не менее, представители Guinness утверждают, что обувь создана исключительно для развлечения и не нарушает никаких законов.

До Нового года остается совсем немного времени, и многие хозяйки уже задумываются над тем, как лучше организовать праздничный стол и как эффектно представить свои кулинарные шедевры гостям. В нашей подборке вы найдете простые и оригинальные идеи, которые помогут вам вдохновиться и создать настоящий шедевр на новогоднем столе.

Приятного настроения!