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Утро в Туле
17 марта: крошечный оазис в Японии и искусство ничегонеделания

17 марта: крошечный оазис в Японии и искусство ничегонеделания

Доброе утро! Врываемся в новую неделю и не забываем читать только самые хорошие новости. Поехали!

Сегодня в Туле возможен небольшой снегопад, а воздух опустится до -1 градуса.

В самом сердце японского посёлка Нагаидзуми, всего в часе езды от Токио, находится необычный парк, который недавно был признан самым маленьким в мире. Этот крошечный оазис занимает всего 2,5 квадратных метра, и его масштабы поражают воображение.

История этого парка началась в 1988 году, когда один из сотрудников местной администрации вернулся из поездки в США, где посетил знаменитый парк Милл-Эндс в Портленде. Вдохновлённый этим крошечным пространством для отдыха, он решил создать нечто подобное на родине и побить рекорд по компактности.

Расположенный напротив здания мэрии, парк Нагаидзуми стал символом стремления к созданию уютных общественных пространств даже в самых ограниченных условиях. 

Этот уникальный проект напоминает нам о том, что даже в самых малых масштабах можно создать пространство для отдыха и общения. Парк в Нагаидзуми — это не просто кусочек земли; это пример того, как идеи могут вдохновлять и объединять людей, независимо от расстояний и размеров.

Сегодня просыпаемся в ритме a-ha - Take On Me.

Недавно в Австралии прошел необычный турнир, который привлек внимание любителей оригинальных мероприятий — соревнование по ничегонеделанию. Участники со всей страны собрались, чтобы продемонстрировать свои навыки в искусстве бездействия, соблюдая строгие правила, которые ставили под сомнение даже самые стойкие духом.

Турнир проходил в живописном парке, где участникам предстояло провести 90 минут в абсолютном спокойствии. Правила были жесткими: ни сна, ни смеха, ни слез, ни даже легкого залипания в телефон. Каждый малейший знак активности мог привести к дисквалификации. Это создавало атмосферу напряженного ожидания и сосредоточенности, когда участники пытались обуздать свои эмоции и мысли.

Соревнование привлекло не только участников, но и зрителей, которые наблюдали за этим необычным зрелищем. Многие из них задавались вопросом: как же можно провести столь длительное время, не отвлекаясь на окружающий мир? Ответ оказался простым — нужно было научиться быть здесь и сейчас, наслаждаясь моментом без каких-либо внешних раздражителей.

Если вам не хватает солнечного света и теплоты, мы рады поделиться с вами яркими моментами из нашей фотоподборки! Погрузитесь в атмосферу лета, вдохновитесь солнечными лучами и позвольте этим фотографиям поднять вам настроение! 

Позитивного настроения!

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