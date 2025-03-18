18 марта: рекорд по запоминанию числа Пи и приветливый котик

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Британский 10-летний школьник Альберто Давила Арагон стал настоящей звездой, установив рекорд по скоростному воспроизведению числа Пи. За одну минуту он назвал впечатляющие 280 знаков после запятой, удивив как своих одноклассников, так и экспертов в области памяти.

История успеха Альберто началась с простого школьного конкурса, который был организован в его учебном заведении. Учащимся предложили запомнить как можно больше цифр числа Пи, и победитель получил возможность запустить пирогом в лицо директора. Этот необычный приз стал для мальчика отличной мотивацией, и он решил принять участие в соревновании. В результате Альберто не только одержал победу, но и вдохновился на дальнейшие тренировки.

После школьного конкурса Альберто начал серьезно заниматься запоминанием цифр числа Пи. Он тренировался почти год, применяя различные методики и техники запоминания. Его упорство и трудолюбие принесли плоды: он стал не только местной знаменитостью, но и претендентом на мировой рекорд.

На официальном мероприятии по установлению рекорда Альберто продемонстрировал свои навыки перед зрителями и судьями. Его уверенность и сосредоточенность были заметны с первых секунд. Когда он начал называть цифры, все присутствующие затаили дыхание. В итоге мальчик смог назвать 280 знаков после запятой, что стало новым мировым рекордом.

Paradisio ft Maria Garcia & Dj Patrick Samoy - Bailando.

В китайском храме Сиюань, расположенном в живописном городе Сучжоу провинции Цзянсу, один из местных обитателей — серый кот по имени Джеллибин — стал настоящей звездой. Этот кот, украшенный золотой цепочкой, привлекает внимание туристов, протягивая лапу каждому гостю при встрече. Простое, но трогательное приветствие стало причиной того, что к Джеллибину выстраиваются очереди желающих «дать ему пять».

История Джелибина быстро разлетелась по китайским социальным сетям, и многие путешественники теперь отправляются в храм исключительно для того, чтобы встретиться с этим очаровательным питомцем. Некоторые верят, что встреча с котом приносит удачу, что еще больше подогревает интерес к нему.

Хотя храм Сиюань славится множеством котов, Джеллибин — домашний питомец своего хозяина по фамилии Лю. Лю часто приносит своего любимца на территорию храма, где тот становится центром внимания. В ответ на растущую популярность Джелибина, Лю начал вести трансляции с его участием, делясь с поклонниками моментами из жизни своего питомца.

В этой фотоподборке представлены уникальные этноборды, созданные российским художником Рустамом Усмановым. Каждый скейт — это не просто средство передвижения, а настоящее произведение искусства, в котором гармонично сочетаются традиционные русские мотивы и современный уличный стиль.

Нереального настроения!