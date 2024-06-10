10 июня: Японский робот собрал кубик Рубика и "автомобиль" из четырёх электросамокатов

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Захватите зонт. Сегодня в Туле возможен небольшой дождь, а воздух прогреется до +25 градусов.

Японские инженеры из "Mitsubishi Electric Corporation" под руководством Токуи создали робота, который побил мировой рекорд по скорости сборки кубика Рубика.

Робот справился с головоломкой всего за 0,305 секунды, что невозможно увидеть невооруженным глазом. Даже если человек не моргает, движени робота слишком быстры для восприятия.

Достижение инженеров было отмечено представителями Книги рекордов Гиннесса. Токуи отметил, что работа над роботом была сложной, но очень интересной и веселой.

Неожиданной проблемой стало то, что кубикне поспевал за роботом и заедал. Поэтому инженерам пришлось усовершенствовать и его, чтобы части головоломки двигались быстрои без лишнег трения.

Просыпаемся вместе с Survivor - Eye Of The Tiger.

Майкл Ривз, известный ютубер, создал необычный «автомобиль» из четырёх электросамокатов, взятых в аренду.

По задумке, такое транспортное средство должно было быть более безопасным по сравнению с обычным электросамокатом. Однако реальность оказалась не такой радужной.

Машина управляется беспроводным рулем с гироскопом, а чтобы начать движение, её приходится толкать железной ногой, прикрепленной сзади. Чтобы заставить все самокаты набирать скорость одновременно, Ривзу пришлось написать специальный код.

Результат его творческих усилий - нечто похожее на "автомобиль", который движется с помощью четырех электромоторов. Как отметил сам ютубер, такое транспортное средство не безопасно и может быть опасно для жизни.

В одной соцсети появился новый флешмоб: пользователи показывают предметы, которые ассоциируются с определенным фильмом, и называют это в шутку мерчем картины.

Веселого настроения!