7 июня: кошачьи шедевры и из будущего в прошлое

Доброе утро! Радуемся пятнице и читаем только хорошие новости. Поехали!

О погоде на выходных. Сегодня в Туле обещают небольшой дождь и до +21 градуса, в субботу будет малооблачно и воздух прогреется до +22 градусов, а в воскресенье снова будет небольшой дождь и до +22 градусов.

В мире, где все чаще встречаются котики, появился новый тренд: гончарная мастерская, где главные мастера - котики.

Девушка, открывшая эту необычную мастерскую, предлагает покупателям изделия, созданные пушистыми художниками. Цены на кошачьи шедевры довольно высокие - от 50 до 150 долларов.

Посетители с удовольствием наблюдают за творческим процессом котиков, которые с удовольствием лепят из глины. А готовую продукцию можно приобрести в виде ваз, чашек, фигурок и других украшений.



Пятница вместе с Billie Eilish - Skinny.

Умельцы из Японии доказали, что даже в эпоху смартфонов с гигантскими экранами есть место для ретро-стиля. Они выпустили чехол, который превращает Apple Watch в кнопочный телефон из нулевых.

В чехле вырезали слот для зарядки и даже добавили олдскульную антенну. Теперь Apple Watch выглядит как настоящий "звонилка" с классическими кнопками и небольшим экраном.

Купить такую "красоту" можно за 12 тысяч рублей. Создатели уверяют, что ремешки уже выходят из моды и в скором времени все будут носить Apple Watch в таких ретро-чехлах.



Фотограф Эльке Фогельсанг, известная своими портретами собак, начала свой проект как способ справиться со стрессом. Ее муж и мать были тяжело больны, и она постоянно заботилась о них. Единственное свободное время Эльке находила, выгуливая собак, что позволяло ей отвлечься от забот и насладиться моментами покоя.

Спокойного настроения!