  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Блоги
  4. Утро в Туле
  5. 7 июня: кошачьи шедевры и из будущего в прошлое - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
блоги
блоги
Регистрация
Утро в Туле
7 июня: кошачьи шедевры и из будущего в прошлое

7 июня: кошачьи шедевры и из будущего в прошлое

Доброе утро! Радуемся пятнице и читаем только хорошие новости. Поехали!

О погоде на выходных. Сегодня в Туле обещают небольшой дождь и до +21 градуса, в субботу будет малооблачно и воздух прогреется до +22 градусов, а в воскресенье снова будет небольшой дождь и до +22 градусов.

В мире, где все чаще встречаются котики, появился новый тренд: гончарная мастерская, где главные мастера - котики. 

Девушка, открывшая эту необычную мастерскую, предлагает покупателям изделия, созданные пушистыми художниками. Цены на кошачьи шедевры довольно высокие - от 50 до 150 долларов. 

Посетители с удовольствием наблюдают за творческим процессом котиков, которые с удовольствием лепят из глины. А готовую продукцию можно приобрести в виде ваз, чашек, фигурок и других украшений.
 

Пятница вместе с Billie Eilish - Skinny.

Умельцы из Японии доказали, что даже в эпоху смартфонов с гигантскими экранами есть место для ретро-стиля. Они выпустили чехол, который превращает Apple Watch в кнопочный телефон из нулевых.

В чехле вырезали слот для зарядки и даже добавили олдскульную антенну. Теперь Apple Watch выглядит как настоящий "звонилка" с классическими кнопками и небольшим экраном. 

Купить такую "красоту" можно за 12 тысяч рублей. Создатели уверяют, что ремешки уже выходят из моды и в скором времени все будут носить Apple Watch в таких ретро-чехлах.
 

Фотограф Эльке Фогельсанг, известная своими портретами собак, начала свой проект как способ справиться со стрессом. Ее муж и мать были тяжело больны, и она постоянно заботилась о них. Единственное свободное время Эльке находила, выгуливая собак, что позволяло ей отвлечься от забот и насладиться моментами покоя.

Спокойного настроения!

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 06:00 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
6 июня: в Бельгии прошел нестандартный конкурс красоты и "космический" вкус
6 июня: в Бельгии прошел нестандартный конкурс красоты и "космический" вкус
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.