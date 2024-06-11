11 июня: памятник коту-путешественнику Рысю и сибирский человек-паук

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Зонтик пригодится. Сегодня в Туле небольшой дождь, а воздух прогреется до +27 градусов.

В польском Гданьске, около железнодорожной станции, установили необычный памятник – бронзовую скульптуру кота по кличке Рысю. Этот рыжий кот стал местной знаменитостью, поскольку ежедневно провожает свою хозяйку Патрицию Маковскую на поезд.

Инициатором установки памятника стала художница Бланка Каминьская, которая создала скульптуру в виде бронзовой копии Рысю к Дню детей. Скульптуру установили у скамейки, на которой Рысю обычно ждёт отправления своей хозяйки.

Патриция вместе с Рысю присутствовала на торжественном открытии памятника. Кот с удовольствием позировал рядом со своей копией и пообщался с местными жителями.

История Рысю началась около года назад, когда он впервые появился на железнодорожной станции. Тогда ещё котенок провожал Патрицию на поезд, а затем самостоятельно возвращался домой. По словам хозяйки, он провожает её, потому что сильно к ней привязан.

Сначала Патриция не выпускала Рысю из дома, но потом решила позволить ему ходить с собой. Кот приучился везде следовать за ней и откликаться на кличку.

Теперь у Рысю есть свой памятник, который напоминает жителям Гданьска о верном друге и его трогательной привязанности к своей хозяйке.

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