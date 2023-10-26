26 октября: Смартфон-браслет и робопес Му-Му

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Холода на пороге. Сегодня в Туле ожидается дождь со снегом и до -1 градуса.

Компания Motorola показала концепт смартфона с корпусом по типу браслета.

Аппарат получил гибкий дисплей и корпус — его можно согнуть и надеть на запястье, чтобы носить в качестве браслета. Девайс получил 6,9-дюймовый pOLED-дисплей, который может изгибаться практически под любым углом.

В зависимости от положения представленное устройство адаптирует информацию на дисплее. Так, если надеть смартфон на руку, то аппарат Motorola будет показывать компактные виджеты — как на умных часах. Гаджет держится на запястье с помощью магнитного ремешка.

«В течение многих лет Motorola была в авангарде инноваций, и наше стремление предоставить нашим потребителям содержательный и продуманный опыт остается непоколебимым», — отметили в компании. Судя по всему, смартфон-браслет не появится в продаже — с его помощью производитель гаджетов продемонстрировал, что способен проектировать сложные устройства.

Настраиваемся на продуктивный день вместе с LP - Lost On You.

Калужский Театр села готовит спектакль «Муму» с робопсом. Эксперимент обойдётся в дополнительные 600 тысяч рублей к бюджету обычной постановки.

Робопёс от китайского производителя Unitree «будет выполнять определённые трюки», заверил Глеб Данилов (основатель театра), но секретов не раскрыл, чтобы не спойлерить.

«Собака, безусловно, будет выполнять определённые трюки, о, которых, к сожалению, не могу говорить. Оператор будет, но его не будет на сцене, и мы сейчас на пути к тому, чтобы робот работал один. Мы занимаемся ещё и программированием. Мы работаем, чтобы это был не просто робот, а настоящая актриса».

Основатель театра уверен, что вложения в Муму-робота окупятся.

«Это дорогостоящая история, но она того стоит, потому что, когда мы сегодня говорим о традиционном театре, у многих людей, особенно молодого возраста, возникает двухчасовое нудное зрелище, А здесь мы предлагаем и доступный формат, и популяризируем классику».

В наше время на просторах сети можно найти фотографии чего угодно. Но одни из самых интересных снимков — портреты людей. На них можно разглядеть так много эмоций, особенностей, уникальных черт и неповторимой красоты, которую мы порой не замечаем в суете дней.

Впечатляющего настроения!