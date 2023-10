27 октября: Мармелад с выдуманным вкусом и птичка-художник

Доброе утро! Новый день – новые хорошие новости!

О погоде на выходные. Сегодня в Туле небольшой снег и до +1 градуса. В субботу ожидается дождь, а температура воздуха поднимется до +5 градусов. В воскресенье снова снег и до +3 градусов.

Японская кондитерская компания удивила любителей сладкого новым жевательным мармеладом со вкусом фрукта Кираспика.

И если вы впервые в жизни слышите такое название, то не смущайтесь — про Кираспику не слышали очень многие, практически все. Дело в том, что такого фрукта вообще не существует. Просто кондитеры из «Kanro» решили выйти за рамки вкусов, которые уже имеются в этом мире, и придумали нечто новенькое.

Кстати, Кираспике выдумали интересную историю происхождения. Он растёт в некоем горном регионе Блю Найф, где зимой температура опускается до минус 50 градусов Цельсия. Плод этот трудно собирать, так как созревает он в ночь полнолуния во время зимнего солнцестояния. При этом фрукт взрывается, и его кусочки разлетаются со скоростью 300 метров в секунду.

Итак, с легендой Кираспико всё более или менее понятно, но вот каков же его вкус? Кондитеры основательно поэкспериментировали с различными вкусовыми оттенками, так что сладкоежки даже не могут определиться, что им напоминает новый мармелад.

Одни сравнивают лакомство с энергетическим напитком, другие — с пряным яблоком, третьи — с вишнёвым мармеладом. Впрочем, мнений очень много. Но главное всё-таки то, что продукция «Kanro» пришлась по вкусу людям. Так что если Кираспики и не существует, его действительно стоило придумать.

Пятница вместе с Tears For Fears - Everybody Wants To Rule The World.

США пустельгу по кличке Феррисбург научили рисовать. Феррисбург живет с другими спасенными птицами в Институте естественных наук в Вермонте.

До того, как попасть в реабилитационный центр, птица была одомашнена и так и не научилась самостоятельно охотиться.

Пустельга и другие птицы регулярно выполняют физические упражнения. Орнитологи научили пустельгу рисовать. Лапы Феррисбурга окунают в краску, а затем ставят его на холст. Сотрудники института приманивают птицу червями, что побуждает ее к движению по холсту. Сейчас Феррисбург регулярно участвует в уроках рисования, которые проводятся для учеников всех возрастов.

Похоже, искусственный интеллект уже стал частью жизни многих людей. Некоторые энтузиасты используют его для переосмысления популярных явлений и создания альтернативных версий. Например, воссоздают популярные мемы в стиле XIX века.

Позитивного настроения!