25 октября: Космический атлас и новый символ Кемеровской области

Доброе утро! Знаете, что может сделать ваш день чуточку лучше? Это порция хороших новостей, которые мы собрали для вас. Поехали!

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Без прояснений. Сегодня в Туле днем ожидается пасмурная погода и до 0 градусов.

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Астрономы составили новый космический атлас, в который вошли 380 тысяч галактик вблизи Млечного Пути. Он поможет изучать гравитационные волны, темную материю и структуру Вселенной.

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Цифровой «Атлас галактик Сиены» (Siena Galaxy Atlas) основан на данных трех астрономических исследований, которые собирали в период с 2014 по 2017 год.

«Близлежащие большие галактики важны, потому что мы можем изучить их более подробно, чем любые другие галактики во Вселенной. Они наши космические соседи», — заявил руководитель проекта.

Атлас охватывает половину ночного неба над Землей и включает данные о местоположении, форме и размерах галактик.

И сразу в пляс под Rema - Calm Down.

Новым неофициальным символом Кемеровской области стал пситтакозавр КуZбасик.

Имя для символа области выбирали при помощи интернет-голосования. Согласно сайту «Кузбасс-онлайн», из предложенных пользователями вариантов КуZбасик получил больше всего лайков — 591. На втором месте — Такоша, на третьем — Чебулашка.

Выбрать динозавра в качестве символа региона кузбасские власти решили, поскольку на территории области находится крупнейший палеонтологический комплекс. В 1953 году в кузбасской деревне Шестаково обнаружили захоронение более 500 разновидностей динозавров, крокодилов и черепах, живших примерно 130 млн лет назад. В августе этого года здесь впервые в России нашли останки хищного динозавра теропода.

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В погоне за эксклюзивностью, руководствуясь желанием сделать лучшие туфли в вашей жизни, модельеры порой заходят слишком далеко. Не верите? Тогда смотрите ниже фотографии дизайнерской обуви.

Креативного настроения!