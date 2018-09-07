7 сентября. Первых пассажиров принял Московский вокзал Тулы

7 сентября 1868 года открылось ежедневное железнодорожное сообщение на всем протяжении Московско-Курской железной дороги, проходящей через Тулу. Первые пассажиры вошли в деревянное еще здание вокзала.

Одновременно было завершено строительство железной дороги Москва — Курск. Она проходила по территории Московской, Тульской, Орловской, Курской, Рязанской губерний и связывала центр России с юго-восточными районами страны. Курск стал узловой станцией, откуда поезда уже шли на юг, потому и дорога получила название Московско-Курской, а тульский вокзал стал именно Курским, а не Московским, как сейчас.

Стройка шла под строгим контролем императора Александра II. Он в августе 1867 года лично осмотрел мост и первые версты дороги от Серпухова до Тулы, он же открыл движение по всей Московско-Курской железной дороге 30 сентября 1868 г., когда, возвращаясь из Крыма, специальным поездом отправился из Курска в Москву.

Первая железнодорожная станция Тула, куда еще в 1867-м приходили первые поезда со стороны Серпухова, а с августа 1868 года до Орла, находилась на окраине города, в Заречье, недалеко от Кузнецкой слободы.

К 1868 году было построено двухэтажное каменное здание с красивым фасадом и высокими полуовальными окнами, которые пропускали много света и придавали конструкции воздушность. Для пассажиров были устроены буфет и ресторан, а также раздельные кассы – отдельно для тех, кто едет 1 и 2 классом, и отдельно – для тех, кто предпочитают толпиться и бюджетный третий класс. Кстати, в то время можно было брать с собой в вагон 16 кг бесплатного багажа – на зависть нынешним пассажирам лоукостеров.

Для ожидающих поезда на платформе возвели навесы. В легком деревянном павильоне слева от здания вокзала находилось багажное отделение. Для удобства пассажиров была также сооружена платформа с перроном, с которой и осуществлялась посадка и высадка пассажиров.

Паровозное депо станции Тула было рассчитано на 27 паровозов и имело поворотный круг на 21 паровоз. При депо в 1872 году были также открыты мастерские паровозного ремонта, одноэтажное здание которых располагалось на окраине станции вблизи железнодорожных путей в южную сторону. Существовало также особое помещение для проживания паровозных кочегаров.

Поезда в то время стояли на станции подолгу – для того, чтобы заправиться водой и углем.

Станции Тула был присвоен первый класс, согласно которому здание вокзала вскоре переделали в кирпичное. В 1913 году к основному зданию было пристроено новое, расположенное слева от него перпендикулярно к уже существующему.

В 1914-1916 годах в залах ожидания Курского вокзала работал военный госпиталь для солдат и офицеров, получивших ранения на фронтах Первой мировой войны. А в Великую Отечественную трамвайные рельсы проложили по перронам, и раненых сразу грузили в трамваи, чтобы отправить по госпиталям.

В советские годы особенно ценилось, что на этом вокзале дважды размял кости будущий вождь мирового пролетариата В. И. Ленин – по пути в Сибирскую ссылку в феврале 1897 года и по дороге обратно в 1900-м. Причем первый раз он был в сопровождении матери Марии Александровны, сестер Марии и Анны с ее мужем Марком Тимофеевичем Елизаровым. Есть патриотическая версия, что именно в знак тех незабываемых прогулок по перрону в Туле Ленин часть своих работ подписывал, как Тулин.

Но вообще это здание видело немало и других выдающихся людей. Сюда в августе 1878 года прибыл из Спасского И. С. Тургенев для встречи с начинающей писательницей Любовью Яковлевной Стечкиной. А в 1879 году у дверей вагона его встречал Лев Толстой после того, как закончилась многолетняя ссора между двумя классиками. На площади они сели в легкую повозку и укатили в Ясную Поляну.

Утром 7 июля 1890 московским поездом прибыл П. И. Чайковский, а вместе с ним музыкальный критик, профессор московской консерватории Николай Дмитриевич Кашкин. В декабре 1890 года на Курском вокзале Тулы встретился с матерью и братом возвращавшийся из дальнего путешествия на Сахалин писатель Антон Чехов. В 1904 году здесь торжественно встречали проезжавших через Тулу героических русских моряков крейсера «Варяг» во главе с его командиром В. Ф. Рудневым.

На этом вокзале бывали императоры Александр II и III, Николай II с императрицей Александрой Федоровной и детьми, руководители советского государства Н. С. Хрущев и Л. И. Брежнев.

В 1953—1956 годах здание вокзала было реконструировано по проекту Б. Д. Сергеева, К. И. Гурьева и Р. Г. Челнокова. В своей старой части, построенной в 1868 году, вокзал получил мощный шестиколонный портик, на карнизе и аттике которого были сделаны барельефы и лепные детали. В главном зале в верхней части стен отразили в живописи героический труд и отдых советских людей. В здании вокзала появились ресторан, отделение милиции и даже парикмахерская.

В 1970-х годах справа от главного здания вокзала было сооружено здание пригородных касс и багажного отделения, был сделан подземный переход из здания вокзала на платформы первого и второго пути.

На фото: здание тульского вокзала в 1890-е годы.