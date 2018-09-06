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6 сентября. Последние гастроли в Туле ВИА «Веселые ребята»

6 сентября. Последние гастроли в Туле ВИА «Веселые ребята»

6 сентября 1983 г. в тульской филармонии начались гастроли ВИА «Веселые ребята». Легендарный ансамбль советской эпохи приехал в своем последнем золотом составе – с Александром Буйновым и Алексеем Глызиным.

Концерты были запланированы еще в июне, но по каким-то причинам отменились, и были перенесены на сентябрь. За это время в программу тура добавились еще два гастрольных дня. Завершилось все в понедельник, 11 сентября. Каждый день при аншлагах проходило по два концерта. В будни – в 18 и 21 час, в выходные – в 16 и 19-30.

Это было время, когда «Веселые ребята» начали уходить от классического советского ВИА-стиля с припевом на «ля-ля-ля». Даже с афиш исчезло привычное словосочетание «Вокально-инструментальный ансамбль», значилось просто ансамбль «Веселые ребята». Очень скоро ансамбль удивит всех дискотечным циклом «Банановые острова», созданным вместе с Юрием Чернавским. А с 1985 года едва ли не каждую новогоднюю ночь будет взрывать все дискотеки страны новым супершлягером – то «Бродячие артисты», то «Не волнуйтесь, тетя».

Но это позже. В Туле все было выдержано в достаточно классическом стиле. Прозвучало попурри на старые любимые песни «Любовь - огромная страна». Разумеется, «Беладонна» в исполнении Алексея Глызина с пластинки «Музыкальный глобус». А также вариации на тему Каприса № 24 Никколо Паганини – художественный руководитель ансамбля Павел Слободкин в тот год начал активные эксперименты в аранжировке для концертов классической музыки. Одной из последних песен программы была разудалая «Синьорита, я влюблен».

Это были последние выступления «Веселых ребят» в Туле в советскую эпоху. Кстати говоря, с Тулой ансамбль связывали не только ефремовские корни одного из ветеранов Александра Буйнова, но и популярная песня «Ясные светлые глаза», которую пела Алла Пугачева. Стихи к ней написал тульский поэт Владимир Лазарев.

Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 09:05 +2
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