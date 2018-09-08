8 сентября. В Туле потеряли вагон со спичками

1988 год отметился в жизни туляков тем, что неожиданно стали пропадать из продажи самые разные товары. С конца августа исчезли из продажи спички.

К дефициту и необходимости закупать впрок советские люди всегда относились с пониманием. Периодически в стране вымывало из продажи мыло, стиральный порошок, соль, зубную пасту и другие товары, предсказать исчезновение которых было совершенно невозможно. В 1988 году вообще исчезли из продажи сигареты с фильтром, за которыми курильщики стали ездить в Москву. Но вот чтобы не стало самого простого по меркам страны товара – спичек?

Пришлось объясняться с горожанами заведующей отделом торговли горисполкома Тамаре Минаевой. По ее словам, дефицит спичек образовался только в магазинах Центрального райпищеторга – по вине заместителя директора В. Л. Парфиловой. В советские времена обязательно должен был быть кто-то персонально ответственный за происходящее. «Здесь понадеялись на огромные запасы сувенирных спичек и поэтому вовремя не заказали обычные, по копейке за коробок. Ну а когда хватились и исправили упущенное, возникло новое недоразумение: затерялся где-то на железной дороге вагон со спичками, отправленный в наш город из Калуги».

Объяснение, конечно, фееричные – сначала думали продавать сувенирные коробки, которые в десять раз дороже, а потом потеряли целый железнодорожный вагон.

По словам чиновницы, положение выправляется, во всех магазинах города уже имеются как сувенирные, так и обычные. И действительно, спички вскоре вернулись в продажу. Видно, вагон нашелся.