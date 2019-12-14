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Тульские тайны: Этот день в истории города
14 декабря: в Туле открылась первая женская консультация

14 декабря: в Туле открылась первая женская консультация

14 декабря 1964 г. местные газеты сообщили о прекрасном подарке, который получили женщины Тулы – на Пушкинской улице, 28 сдано в  эксплуатацию новое лечебное учреждение – женская консультация.

«На светлом трехэтажном здании еще нет вывески, но почти уже все готово к приему будущих матерей. Здесь заканчиваются последние работы по оснащению кабинетов лечебным оборудованием. По домашнему уютно в боковых и центральных холлах. Всюду цветы, мягкая мебель, легкие цветные столики, на них аккуратно разложена медицинская литература. В ожидании приема женщина может прочитать заинтересовавшую ее брошюру.

На первом этаже здания разместились клиническая лаборатория, водолечебница, аптечный киоск. В специальном отсеке, имеющем отдельный вход, находится отделение детской гинекологии.

В женской консультации будут принимать врачи многих специальностей. На втором и третьем этажах – кабинеты акушеров-гинекологов, терапевтический кабинет, зубоврачебный и окулиста, физкультурный зал для беременных, физиотерапевтическое и процедурное отделения, кабинет электрокардиографии, рентгенкабинет. Выделен блок для приема больных врачами на общественных началах».

Также сообщалось, что новое лечебное учреждение, первое подобного рода в городе, будет обслуживать женщин Центрального и Привокзального районов и рассчитана на ежедневный прием до 800 человек. Одновременно она будет служить консультационным пунктом для женщин.

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Автор: Сергей Гусев
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