23 мая: в Туле начали показывать одну из первых киносказок Александра Роу

23 мая 1940 г. в тульском кинотеатре им. Бобякина начали показывать одну из первых киносказок замечательного советского мастера Александра Роу «Василиса Прекрасная» – полнометражный черно-белый художественный фильм, поставленный на студии «Союздетфильм» и основанный на русской народной сказке «Царевна-лягушка».

Это была вторая самостоятельная работа будущего всенародно любимого режиссера. Хотя уже и первая его сказка – «По щучьему велению» произвела ошеломляющее впечатление на зрителей. Ну а «Василиса Прекрасная» окончательно утвердила в звании мастера, который может творить чудеса на экране.

Веяние времени – в первых сказках Роу почти нет царей и князей. Поэтому стрелы в чистом поле запускают в разные стороны обычные крестьянские дети. При этом стрела старшего сына упала на боярский двор, к боярской дочери, стрела среднего сына — упала на двор купеческой, ну а стрела Ивана, младшего сына упала на болото к простой лягушке. Понятно, что наиболее удачным оказался именно этот союз – с квакушкой-простолюдинкой.

Большинство сыгравших в фильме актеров не были еще знакомы зрителям. Разве что красавец Сергей Столяров, между прочим, туляк по происхождению, уже засветился в фильме «Цирк». Позже он сыграл еще в нескольких сказках Роу.

А вот блистательный Георгий Милляр воплотил сразу три образа – отца героя, гусляра-рассказчика и Бабы Яги. Причем, последнюю роль он себе отвоевал с боем. В качестве последнего аргумента режиссер заметил, что у актера хриплый голос, на что Милляр резонно возразил: есть же бабушки с прокуренными голосами. Из чего можно вывести, что противная Яга – еще и курильщица.

Василису воплотила на экране дебютантка Валентина Сорогожская. Причем эта роль стала для нее в кино первой и последней.

Главным чудом стал финальный бой Иванушки со Змеем Горынычем. С современной точки зрения это, конечно, далеко не «Парк Юрского периода». Но для кино той эпохи это было что-то невероятное. В Загорске на экспериментальном заводе игрушек сделали сразу несколько Змеев Горынычей разных размеров. Самого большого — длиной 11 и высотой пять метров и о шести головах — везли на съемки в Ялту на четырех платформах. Когда его собрали, внутрь поместили 14 человек разного роста, двигавшихся по команде. Страшное чудовище ожило, и оказалось настолько убедительно, что конь под актером Сергеем Столяровым испугался по-настоящему. Пришлось потратить целую неделю, чтобы чудовище перестало вселять в него ужас.

С конями у любивших реализм советских киношников вообще часто получалось не сразу. В «Неуловимых мстителях», например, большой кровью далась, казалось бы, простая сцена, когда Данька бежит по крыше и прыгает на спину лошади, чтобы пуститься в погоню за Сидором Лютым. Лошадь, как только слышала шаги по железной крыше, пугалась и начинала метаться. Кеосаян пустился на хитрость – нагнал пионеров, которые своими бодрыми и звонкими мальчишескими голосами заглушили звук шагов по крыше. Но их гвалта лошади не пугались.

Фильм «Василиса Прекрасная» в советские времена часто показывали по телику. Сейчас, к сожалению, наиболее удобно посмотреть его в Сети.

Ну а триумфом Александра Роу стал Международный кинофестиваль в Венеции 1964 года, где его фильм «Морозко» был удостоен высшей награды – Гран-при «Золотой Лев Святого Марка».