24 мая: Тульским облсоветом депутатов выделены деньги на ремонт кремля

24 мая 1955 г. исполком Тульского облсовета депутатов рассмотрел предоставленную центральной проектно-реставрационной мастерской академии архитектуры СССР смету на ремонтно-реставрационные работы первой очереди тульского кремля.

Это был период, когда сметы на ремонтно-восстановительные работы по тульскому кремлю принимались достаточно часто. Однако претворялась в жизнь лишь часть из них. Во многом по местным причинам – не хватало мастеров соответствующей квалификации, специального кирпича, из-за чего восстановительные работы безнадежно затягивались и велись от силы два месяца в году. Какое-то время слегка перебились старинным кирпичом, который освобождался после переделки зданий Щегловского монастыря в рабочие общежития, но проблему это все равно не решило. Предыдущая смета на ремонт кремля была утверждена годом ранее – 5 мая 1954 года, однако деньги также не были освоены полностью.

В 1955 г. облсовет утвердил вновь составленные сметы на ремонтно-реставрационные работы первой очереди тульского кремля на общую сумму 533 011 руб. В нее входили работы по Спасской башне на сумму 108 464 руб. и на работы по пряслу стены между Одоевской и Спасской башнями на сумму 252 617 руб., а также работы по пряслу стены между Спасской башней и Пятницкими воротами кремля на сумму 171 930 рублей.