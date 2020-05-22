22 мая: в Туле запустили байку о памятнике Сталину, переделанному в Ленина

22 мая 1990 г. тульский «Молодой коммунар» впервые написал о яснополянском памятнике Ленину, который переделали из памятника Сталину. Сейчас о нем можно прочитать на многих интернет-форумах, посвященных всевозможным ленинским курьезам. В большинстве своем авторы утверждают об этом факте с полной уверенностью в своей правоте.

Между тем в 1990 году эта история излагалась всего лишь в виде версии.

В виде версии!!!

«Рассматривая недавно каменную фигуру Ленина, что стоит прямо перед фасадом Яснополянской средней школы, мы отыскали в ней черты, не свойственные, в общем-то, канонизированному образу вождя. Не только мы, но и другие очевидцы отмечают: осанка, пальто военного покроя, странно прижатая к бедру кепка, рука, из которой как будто только что вынули трубку – эти и другие более мелкие детали больше подошли бы сталинскому облику.

Не знаем, насколько это достоверно, но старожилы утверждают, что во время оное на этом самом месте стоял монумент отцу народов, который однажды странным образом перевоплотился в памятник Ленину. Эта версия не нашла пока среди местных жителей и работников музея-усадьбы ни полного подтверждения, ни опровержения».

С Лениным, конечно, такое часто бывало. Нес бревно на субботнике вместе с тесной группой товарищей, а потом таких бревнотаскателей оказалось несколько десятков.

История с памятником, по-видимому, того же разряда. В 1990-м свидетелей переделки памятника еще не было, а в последующие годы они – безымянные, правда, – откуда-то сыскались. Фотографий старого памятника так и не нашлось, а свидетели его существования есть. Молва, конечно же, добавила красок в эту историю. Не только о том, как отпиливали голову Сталину и приделывали ленинскую, но даже и такие детали, что совмещенный Ленин – Сталин некоторое время стоял с двумя кепками – в каждой руке по одной.

Как байка – это, конечно, забавно. Как исторический факт – очень сомнительно. Хотя бы потому, что невозможно себе представить руководителя или даже скульптора, который не увидит две кепки сразу. Они самоубийцы, что ли? Или идиоты?

Еще больше вопросов вызывает сам факт существования под рукой ленинской головы подходящего размера. Ее откуда-то свинтили, под покровом ночи? Неужели был какой-то тайный склад вылепленных ленинских голов, чтобы менять их на сталинские? Да так, чтобы подошло тютелька в тютельку? Почему тогда в Белоусовском парке не поменяли? Или в сквере коммунаров?

Зачем вообще надо спасать безвкусное архитектурное сооружение, цена которому десять копеек пучок?

И опять же – есть решение избавиться от памятников вождю народов. На это есть указание из Москвы – из столицы нашей родины, из самого ЦК партии. В подкрепление серьезности намерений разжалованного вождя вынесли из мавзолея. Причем не сразу, после знаменитого ХХ съезда, а только в 1961 году. Для этого ведь еще тоже надо было набрать политического веса, чтобы все прошло без последствий.

Слово «избавиться» или «ликвидировать» любой советский руководитель должен был понимать буквально. Это же не голливудский фильм или отечественный блокбастер «Москва – Кассиопея», где походя меняются головами. Если старому памятнику привинтили новую голову, в народе он все равно останется памятником Сталину. Неужели всесильное и кровожадное КГБ это не увидит и не оценит шутку по достоинству специальным письмом под грифом «секретно» в обком партии и одновременно ЦК КПСС?

Во имя чего городить такие подвиги? Показать кукиш Хрущеву? Это когда прежние веселые времена еще ой как не забылись и кровь от них до сих пор стынет в жилах? Проще и безопаснее избавиться от памятника совсем, чем устраивать такую показуху.

Критики этой идеи указывают и на некоторые другие несоответствия мнимой переделки.

Например, на то, что Сталин носил длинные шинели – почти до земли. И вообще шинели с гражданской рубашкой не носят, это моветон. Тем более для генералиссимуса. Что же касается трубки, то она в руках вождя была только в кино, а вот на памятниках ее практически не лепили. А Сталин в шинели и с трубкой – такого не было даже в кино. По улице, что ли, ходил курил?

Вот так высказанная когда-то в виде курьеза шутка вдруг стала историческим фактом.

22 мая 1990 г. тульский «Молодой коммунар» впервые написал о яснополянском памятнике Ленину, который переделали из памятника Сталину. Сейчас о нем можно прочитать на многих интернет-форумах, посвященных всевозможным ленинским курьезам. В большинстве своем авторы утверждают об этом факте с полной уверенностью в своей правоте.

Между тем в 1990 году эта история излагалась всего лишь в виде версии.

В виде версии!!!

«Рассматривая недавно каменную фигуру Ленина, что стоит прямо перед фасадом Яснополянской средней школы, мы отыскали в ней черты, не свойственные, в общем-то, канонизированному образу вождя. Не только мы, но и другие очевидцы отмечают: осанка, пальто военного покроя, странно прижатая к бедру кепка, рука, из которой как будто только что вынули трубку – эти и другие более мелкие детали больше подошли бы сталинскому облику.

Не знаем, насколько это достоверно, но старожилы утверждают, что во время оное на этом самом месте стоял монумент отцу народов, который однажды странным образом перевоплотился в памятник Ленину. Эта версия не нашла пока среди местных жителей и работников музея-усадьбы ни полного подтверждения, ни опровержения».

С Лениным, конечно, такое часто бывало. Нес бревно на субботнике вместе с тесной группой товарищей, а потом таких бревнотаскателей оказалось несколько десятков.

История с памятником, по-видимому, того же разряда. В 1990-м свидетелей переделки памятника еще не было, а в последующие годы они – безымянные, правда, – откуда-то сыскались. Фотографий старого памятника так и не нашлось, а свидетели его существования есть. Молва, конечно же, добавила красок в эту историю. Не только о том, как отпиливали голову Сталину и приделывали ленинскую, но даже и такие детали, что совмещенный Ленин – Сталин некоторое время стоял с двумя кепками – в каждой руке по одной.

Как байка – это, конечно, забавно. Как исторический факт – очень сомнительно. Хотя бы потому, что невозможно себе представить руководителя или даже скульптора, который не увидит две кепки сразу. Они самоубийцы, что ли? Или идиоты?

Еще больше вопросов вызывает сам факт существования под рукой ленинской головы подходящего размера. Ее откуда-то свинтили, под покровом ночи? Неужели был какой-то тайный склад вылепленных ленинских голов, чтобы менять их на сталинские? Да так, чтобы подошло тютелька в тютельку? Почему тогда в Белоусовском парке не поменяли? Или в сквере коммунаров?

Зачем вообще надо спасать безвкусное архитектурное сооружение, цена которому десять копеек пучок?

И опять же – есть решение избавиться от памятников вождю народов. На это есть указание из Москвы – из столицы нашей родины, из самого ЦК партии. В подкрепление серьезности намерений разжалованного вождя вынесли из мавзолея. Причем не сразу, после знаменитого ХХ съезда, а только в 1961 году. Для этого ведь еще тоже надо было набрать политического веса, чтобы все прошло без последствий.

Слово «избавиться» или «ликвидировать» любой советский руководитель должен был понимать буквально. Это же не голливудский фильм или отечественный блокбастер «Москва – Кассиопея», где походя меняются головами. Если старому памятнику привинтили новую голову, в народе он все равно останется памятником Сталину. Неужели всесильное и кровожадное КГБ это не увидит и не оценит шутку по достоинству специальным письмом под грифом «секретно» в обком партии и одновременно ЦК КПСС?

Во имя чего городить такие подвиги? Показать кукиш Хрущеву? Это когда прежние веселые времена еще ой как не забылись и кровь от них до сих пор стынет в жилах? Проще и безопаснее избавиться от памятника совсем, чем устраивать такую показуху.

Критики этой идеи указывают и на некоторые другие несоответствия мнимой переделки.

Например, на то, что Сталин носил длинные шинели – почти до земли. И вообще шинели с гражданской рубашкой не носят, это моветон. Тем более для генералиссимуса. Что же касается трубки, то она в руках вождя была только в кино, а вот на памятниках ее практически не лепили. А Сталин в шинели и с трубкой – такого не было даже в кино. По улице, что ли, ходил курил?

Вот так высказанная когда-то в виде курьеза шутка вдруг стала историческим фактом.