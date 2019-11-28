28 ноября: на смерть фельдшерицы Ваныкинской больницы – жертвы долга и сыпного тифа

28 ноября 1919 года «Коммунар» опубликовал некролог на смерть фельдшерицы заразного отделения Варвары Викторовны Семеновой – еще одной жертвы долга и сыпного тифа. Даже сейчас, спустя сто лет, чувствуется искренняя боль утраты этого, в общем-то, обычного и незаметного человека своего времени.

«Во время империалистической бойни Варвара Викторовна оканчивает курсы сестер милосердия и работает по лазаретам. Во время курсов фельдшерской школы добровольно работает в больнице – замещает фельдшериц, которые в отпуске.

По окончании курса – место в заразном отделении Ваныкинской больницы. Заболевает дифтеритом, осложненным параличом ног. Но, не укрепив достаточно здоровья, вновь на помощь больным и заражается сыпным тифом.

Смерть в той же больнице среди своих близких ее заботам и сердцу больным.

Пусть земля, закрывшая тебя от нас, родная, будет так легка, как кристально чист был твой труд на пользу больного человека.

Прощай же, товарищ, ты честно прошла свой жизненный путь благородный».