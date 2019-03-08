8 марта: повальное пьянство в Белеве

8 марта 1909 года «Тульская молва» опубликовала корреспонденцию о повальном пьянстве в Белеве.

«Эпидемия пьянства замечена в селе Манаенки Белевского уезда. Оборот винной лавки этого небольшого села за первые месяцы этого года уже превысил 13 тысяч рублей, а еще в селе есть трактир с продажей распивочно и навынос, а также несколько шинков. Прежде в Манаенках, небогатых землей, крестьяне занимались льном и пенькой, теперь же погрязли в попойках, продавая за бутылку последнее имущество. Старики и молодежь Манаенок, похоже, сошли с ума, нашему специальному корреспонденту они сказали: Если б не надо было пить, то и вино бы не выпускали».

Интересно, что буквально через год последовало продолжение этой истории. На сей раз аналогичная заметка была опубликована 6 февраля 1910 года в столичных «Санкт-Петербургских ведомостях».

«Пьянство в Белеве принимает грандиозные размеры среди рабочего населения. Следует обратить внимание на многие портерные. Под вывеской «пивная лавка» часто скрывается прямо-таки вертеп. Не видеть этого нельзя, а потому думается, что и прекратить это безобразие можно.

Благодаря отсутствию всякого надзора со стороны полиции и акцизных чиновников, тайная незаконная виноторговля практикуется здесь в каждой чайной, в каждой мелочной лавке.

Жены местных рабочих винят во всем «начальство» и здешних многочисленных духовных пастырей, на которых лежит прямая обязанность способствовать искоренению в рабочей среде пристрастия к спиртным напиткам, но которые ровно ничего для этого не делают. Некоторые «батюшки», впрочем, пьют сами больше рабочих.

Ужасные сказки циркулируют по городу о местных «чинах», расплодивших тайную виноторговлю, – настолько ужасные, что не мешало бы кому следует проверить, не похожи ли эти сказки на действительность».