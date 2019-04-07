7 апреля: гибель атомной подводной лодки «Комсомолец», на борту которой был туляк

7 апреля 1989 г. в Норвежском море произошел пожар на атомной подводной лодке К-278 «Комсомолец». Экипаж героически боролся с пожаром, но спасти лодку не удалось. Погибли люди.

На «Комсомольце» проходил службу капитан третьего ранга, командир боевой части связи Александр Васильевич Володин. Он родился в Новомосковске в 1958 году, учился в школе № 19, с отличием окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А. С. Попова. Александр Володин до последнего обеспечивал связь, уничтожил секретные документы, старался спасти тонущих товарищей. Погиб от переохлаждения. Был «взят морем» – место его последнего упокоения воды мирового океана.

Трагедия случилась при выполнении задач боевой службы, когда на глубине 386 метров в нейтральных водах возле острова Медвежий в двух смежных отсеках начался пожар, который разрушил системы цистерн балласта, в результате чего лодка была затоплена водой. Причина возгорания до сих пор точно неизвестна, хотя наиболее вероятной версией считается воспламенение электрического оборудования. Шесть часов экипаж боролся за спасение корабля, однако после взрывов в отсеках лодка ушла на дно.

Спасение прибыло к «Комсомольцу» только через несколько часов после начала аварии, подошедшая плавбаза Северного флота «Алексей Хлобыстов» приступила к спасению людей после 18 часов вечера. К этому моменту погибли от переохлаждения и утонули 16 человек, на борт «Алексея Хлобыстова» подняли 30 живых и 16 погибших моряков. На борту умерли еще трое из тридцати спасенных. Всего в результате катастрофы и гибели корабля 42 человека погибло, 27 — выжили.

Тела умерших были преданы земле. Остальные 20 погибших, в том числе Александр Володин, остались в море. Большинство из них утонули в ледяной воде, не дождавшись подхода спасателей.

12 мая 1989 года Президиум Верховного совета СССР издал указ о награждении всех членов экипажа «Комсомольца» орденом Красного знамени.

Решением главкома ВМФ РФ 7 апреля объявлен на флоте Днем памяти экипажа ПЛ «Комсомолец».

К-278 вошел в число постоянно боеготовых кораблей 29 июня 1985 года. 31 января 1989 года лодка получила наименование «Комсомолец». 28 февраля 1989 года она вышла на третью автономную боевую службу. На борту подводной лодки находился сменный 604-й экипаж под командованием капитана 1-го ранга Е. А. Ванина. Основной экипаж «К-278» остался на берегу.

4 августа 1985 года лодка под командованием капитана 1-го ранга Юрия Зеленского установила абсолютный мировой рекорд глубины погружения — 1027 метров. При этом при всплытии на глубине 800 метров из торпедных аппаратов были произведены успешные выстрелы болванками. На такой глубине лодка была недостижима для других подводных лодок и остальных противолодочных средств, а также практически не фиксировалась гидроакустическими средствами обнаружения.

В настоящее время лодка считается надежно законсервированной, ни одна из экспедиций к ней не зафиксировала попадания в воду радиоактивных материалов.