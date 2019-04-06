6 апреля: Вячеслав Колосков в Туле заверил, что сборная России будет играть в «Рибоке»

6 апреля 1994 г. в Туле побывал с визитом президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. Основной целью его визита было знакомство с обстановкой в Туле, где предполагались большие изменения в футбольном хозяйстве и вообще налаживание контактов на местах. Вячеслав Иванович хоть и заявил, что от результатов сборной на чемпионате мира его позиции как главы РФС нисколько не изменятся, однако поддержка все равно лишней не бывает. Выборы, даже в будущем, никто не отменял.

Конечно, в первую очередь всех общавшихся с Колосковым журналистов интересовала ситуация в сборной. Конфликт с письмом четырнадцати был в самом разгаре. Формальным поводом к нему стал заключенный контракт олимпийского комитета России с компанией Reebok. Согласно этой договоренности восемь футболистов сборной должны были играть в бутсах этой фирмы. Поскольку данное условие не выполнялось, размер премиальных игрокам, несмотря на выход в финальную часть чемпионата мира, был сокращен.

В ответ на это по инициативе Игоря Шалимова от имени 14 игроков было написано письмо на имя Шамиля Тарпищева, занимавшего пост советника Президента РФ по спорту, где, в частности, требовали поменять главного тренера сборной и пересмотреть систему премиальных. Тарпищев передал послание для принятия мер по отчетности – Колоскову.

Некоторые из участников заговора потом в интервью рассказывали, что письмо писалось чуть ли не под диктовку Анатолия Бышовца. Подписали письмо Юрий Никифоров, Валерий Карпин, Андрей Иванов, Сергей Юран, Игорь Шалимов, Игорь Добровольский, Игорь Колыванов, Виктор Онопко, Дмитрий Хлестов, Сергей Кирьяков, Андрей Канчельскис (по факсу), Александр Мостовой, Олег Саленко, Василий Кульков.

Александр Бородюк и Сергей Горлукович, по их же воспоминаниям, в ответ на просьбу оставить свои автографы, послали заговорщиков по известному адресу. Также отказались ставить подписи под обращением Дмитрий Галямин, Дмитрий Харин, Станислав Черчесов, Дмитрий Попов, Дмитрий Радченко.

Диктовать свои условия у подписантов не получилось. На расширенном заседании исполкома еще раз подтвердили, что сборную к чемпионату мира должен готовить действующий Павел Садырин, а обсуждение вопросов материального стимулирования было отложено на более поздний срок. Это решение озвучили на специально созванной пресс-конференции, на которой Олег Саленко заявил, что отказывается от своей подписи. Колосков объяснял свою позицию следующим образом: сборная — не акционерное общество, и игроки не должны назначать и снимать тренеров.

В Туле Колосков еще раз заверил: «И Садырин останется, и в «Рибоке» будем играть», и сказал о том, что нельзя идти на поводу у футболистов, какими бы выдающимися они ни были.

Класс нашей сборной, по мнению главы РФС, в любом случае ниже, чем у Италии, Германии и других сборных. Значит, показать хороший результат можно только за счет порядка, за счет тех футболистов, которые хотят играть в сборной. С подписантами шли переговоры. На тот момент из бунтарей подписали контракты с РФС только Саленко и Юран.

Что касается позиции Романцева, которого последнее время некоторые издания также называли одной из пружин продолжающейся заварухи, Вячеслав Иванович считал его позицию невмешательства правильной. «При личной встрече 8 декабря Романцев заявил, что он конфликт не создавал и вмешиваться в него не будет». По имеющейся информации Романцев осудил тех, кто подписал известное письмо, особенно Иванова и Карпина, которых на тот момент не было в сборной. Последние двое вели себя просто непорядочно, создавалось впечатление, что они мстят тренерам за то, что их не пригласили на сборы. По словам Колоскова Иванов и сейчас не нужен сборной, а приглашать ли туда Карпина – вопрос решается.

Итогами поездки глава РФС остался доволен. В Туле он побывал второй раз. Первый – во время финального турнира Спартакиады народов СССР 1983 г. Колосков также прокомментировал наметившиеся в Туле планы футбольных перемен: прежде чем заявлять о себе, необходимо подготовить материально-техническую базу. Нынешняя, по его мнению, если не на уровне каменного века, то близка к ней. А ведь требования к командам, которые выступают в чемпионате России, с каждым годом будут ожесточаться. Это только в то время еще можно было на что-то закрывать глаза. Если сейчас к участникам чемпионата предъявлять требования согласно регламента, ехидно заметил Вячеслав Иванович, мы недосчитаемся многих из них.

И еще одно обстоятельство той беседы вызывает сейчас интерес. По словам московского гостя, пока в большинстве городов страны идет война за стадионы, в Туле, впервые в России, стадион отдан клубу, который владеет контрольным пактом акций. И куда только сейчас все подевалось?

Что же касается пресловутого письма, то на чемпионат мира не поехали Игорь Шалимов, Игорь Добровольский, Игорь Колыванов, Сергей Кирьяков, Василий Кульков, Андрей Канчельскис, а также Андрей Иванов, которого в сборную и не звали, несмотря на отзыв подписи.

На том чемпионате Олег Саленко из сборной России стал лучшим бомбардиром, установив при этом рекорд на все времена – он забил пять мячей в ворота Камеруна. Однако из группы та сборная не вышла.

Вячеслав Колосков считает, что эта история подорвала здоровье Павла Садырина, который умер в 2001 году. Многие из подписавших письмо игроков потом жалели о своем решении. Другого шанса выступить в финальной части чемпионата мира судьба им уже не подарила. Анатолий Бышовец через некоторое время все же возглавил сборную, но бесславно все провалил. Положение спасал Олег Романцев. У него почти что это получилось. Финальной точкой той эпохи матч в «Лужниках» со сборной России. Подписант Карпин открыл счет, а потом был тот самый незабываемый гол имени Филимонова. Круг замкнулся.