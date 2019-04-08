блоги
блоги
Регистрация
Тульские тайны: Этот день в истории города
8 апреля: Тульскому оружейному заводу поручили делать автомат Калашникова

8 апреля: Тульскому оружейному заводу поручили делать автомат Калашникова

Постановлением Совета Министров СССР от 8 апреля 1959 г. тульскому заводу № 536 была поручена работа по организации производства 7,62-мм модернизированного автомата Калашникова.

Дело о выпуске нового образца оружия находилось на особом контроле у обкома партии. Тем более, что продвигалось оно с трудом – обком не раз выражал опасение, что такая серьезная работа будет выполнена в срок. Однако справились в итоге. А заводу №536 вскоре и в деловой переписке вернули родное имя – оружейный.

Выпускали на ТОЗе модель КС74У — единственный образец автомата Калашникова, производившийся в Туле. Хотя разработан он был на Ижевском машиностроительном заводе, базовом предприятии по производству оружия системы Калашникова. Ликвидировано производство было только в середине девяностых годов – по причине полного отсутствия заказов.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 08:25 +4
7 апреля: гибель атомной подводной лодки «Комсомолец», на борту которой был туляк
7 апреля: гибель атомной подводной лодки «Комсомолец», на борту которой был туляк
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.