8 апреля: Тульскому оружейному заводу поручили делать автомат Калашникова

Постановлением Совета Министров СССР от 8 апреля 1959 г. тульскому заводу № 536 была поручена работа по организации производства 7,62-мм модернизированного автомата Калашникова.

Дело о выпуске нового образца оружия находилось на особом контроле у обкома партии. Тем более, что продвигалось оно с трудом – обком не раз выражал опасение, что такая серьезная работа будет выполнена в срок. Однако справились в итоге. А заводу №536 вскоре и в деловой переписке вернули родное имя – оружейный.

Выпускали на ТОЗе модель КС74У — единственный образец автомата Калашникова, производившийся в Туле. Хотя разработан он был на Ижевском машиностроительном заводе, базовом предприятии по производству оружия системы Калашникова. Ликвидировано производство было только в середине девяностых годов – по причине полного отсутствия заказов.