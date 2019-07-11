11 июля: освящен главный престол Успенского храма

11 июля 1904 г. состоялось освящение главного престола тульского храма во имя Успения Пресвятой Богородицы Тульского Успенского женского монастыря.

Когда именно был построен «Монастырь девичей Успения Богородицы, строение Государя Царя и Великаго Князя Алексея Михайловича, всея великия и малыя и Белыя России Самодержца», как он назван в Писцовой книге, составленной в 1685 году князем Вадбольским, с точностью нельзя сказать. Известно, что до 1649 года он уже существовал. А поскольку Алексей Михайлович вступил на престол в 1645 году, следовательно, монастырь построен между 1645 и 1649 годами. Имя всей обители дал первый появившийся и освященный здесь храм – в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Церковь разобрали и в 1791—1792 годы построили вместо нее новую — каменную, одноэтажную, на деньги, выделенные из казны Екатериной II, попечением тульского гражданского губернатора Андрея Ивановича Лопухина. Главный престол освятили во имя Успения Пресвятой Богородицы, южный придел был посвящён иконе «Неопалимая Купина», северный — Александру Свирскому. В 1899 году приступили к разборке и этой церкви.

Стены собора сложены из темно-красного кирпича. Черные купола увенчаны крестами и полумесяцами.

Росписи Успенского храма представляют художественную ценность. По мнению известного тульского историка и краеведа конца XIX – начала XX века, создателя Епархиального древлехранилища Н.И. Троицкого, «фрески его замечательны в высшей степени по своей технике и стилю, а главное, по своей полноте и содержательности. Сколько известно, эта роспись – последнее и совершеннейшее создание мастеров русского фрескового письма». Возможно художники были соработниками Виктора Васнецова, так как росписи храма являются точными копиями его работ в Киевском Владимирском соборе. На стене верхнего храма сохранилась надпись: «В 1909 году тщанием настоятельницы игуменьи Магдалины, с помощью благотворителей, соборный храм сей украшен стенным писанием и орнаментом».

После революции Успенский женский монастырь некоторое время еще существовал – в феврале 1918 года при нем открылся приют на 15 девочек. Однако начавшиеся согласно декрету о свободе совести, церковных и религиозных обществах, осуществившего отделение церкви от государства, процессы лишили монахов и монахинь средств существования, а церковь – одного из источников дохода. Вскоре монастырь был упразднен и собор закрыт.

В 1930-х годах его пытались взорвать, но собор оказался очень прочным и выстоял. Тогда с него сбили купола и разместили филиал государственного архива. В конце 1980-х была произведена реконструкция здания. Вновь были установлены купола и укреплено основание собора.

В сентябре 2001 г. храм был возвращен Тульской епархии. В сентябре 2001 г. храм был возвращен Тульской епархии. В сентябре 2006 года Успенский храм бывшего женского монастыря был возвращен церкви. С 2007 г. это кафедральный собор.

10 мая 2012 года в Свято-Успенском кафедральном соборе был торжественно освящен второй этаж. Оно ознаменовало собой завершение реставрационных работ храма.