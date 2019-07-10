10 июля: дети сдают стеклотару и покупают водку и папиросы

В 1964 году один из туляков пожаловался в прессе на то, что продавщицы штучного отдела закрывают глаза на проделки юных бизнесменов.

«Однажды под вечер я зашел за папиросами в «Гастроном», расположенный напротив Комсомольского парка. Пришлось минут десять постоять в очереди у штучного отдела, и то, что я наблюдал в течение десяти минут, заставило меня задуматься.

Продавец без всякого стеснения отпускала десятилетним парнишкам спички, папиросы и даже водку. От них же она принимала пустую посуду. Выяснилось, что сдача бутылок из-под вина и водки стала «доходной статей» для некоторых ребятишек. Каждый вечер в районе парка выходят «на работу» около двадцати парнишек школьного возраста, преимущественно одни и те же. Продавцы их даже знают в лицо, однако на мой вопрос: «Что же вы делаете?» продавщица преспокойно ответила:

– Сами не видите? Торгую!

Назвать свою фамилию она отказалась».