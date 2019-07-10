блоги
блоги
Регистрация
Тульские тайны: Этот день в истории города
10 июля: дети сдают стеклотару и покупают водку и папиросы

10 июля: дети сдают стеклотару и покупают водку и папиросы

В 1964 году один из туляков пожаловался в прессе на то, что продавщицы штучного отдела закрывают глаза на проделки юных бизнесменов.

«Однажды под вечер я зашел за папиросами в «Гастроном», расположенный напротив Комсомольского парка. Пришлось минут десять постоять в очереди у штучного отдела, и то, что я наблюдал в течение десяти минут, заставило меня задуматься.

Продавец без всякого стеснения отпускала десятилетним парнишкам спички, папиросы и даже водку. От них же она принимала пустую посуду. Выяснилось, что сдача бутылок из-под вина и водки стала «доходной статей» для некоторых ребятишек. Каждый вечер в районе парка выходят «на работу» около двадцати парнишек школьного возраста, преимущественно одни и те же. Продавцы их даже знают в лицо, однако на мой вопрос: «Что же вы делаете?» продавщица преспокойно ответила:

– Сами не видите? Торгую!

Назвать свою фамилию она отказалась».

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 08:03 +4
9 июля: косогорские доменщики – лучшие металлурги СССР периода войны
9 июля: косогорские доменщики – лучшие металлурги СССР периода войны
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.