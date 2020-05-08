8 мая: в Туле начали показывать фильм о сбежавших из плена танкистах «Жаворонок»

8 мая 1965 г. большинство тульских кинотеатров – «Космос», «Заря», им. Бабякина, им. Степанова, «Дружба», «Спартак» начали показывать художественный фильм-драму «Жаворонок» режиссеров Никиты Курихина и Леонида Менакера. 10 мая в «Космосе» перед сеансом прошла встреча с участником войны, полковником в отставке Б. В. Масленниковым.

1965-й – особый год в истории страны. Впервые День Победы стал большим государственным праздником, был объявлен выходным днем. И, конечно, к фильму, показ которого приурочен к празднику, выдвигались особые претензии – по самому высшему счету. «Жаворонок» этим требованиям очень даже соответствовал.

Считается, что на создание этого кино сценариста побудила легенда о том, что во время войны один из экипажей на своем танке сумел вырваться из плена, о которой он прочитал в газете «Комсомольская правда». А может и не легенда – в начальных кадрах фильма говорится, что это был подлинный факт.

Действие фильма «Жаворонок» происходит в 1942 году в глубоком тылу нацистской Германии. Для улучшения характеристик своих противотанковых орудий немцы используют захваченные танки Красной Армии в качестве живых мишеней, а экипажи смертников формируют из военнопленных. Одному экипажу удается бежать, чтобы вступить в свою последнюю схватку с врагом.

Премьера фильма на советских киноэкранах состоялась в мае 1965 года, а уже в августе его показали по телевидению. В 1965 году этот фильм номинировался на Каннском фестивале.

Конечно, внимательный кинозритель уже увидел определенное сходство этого сюжета с недавним блокбастером «Т-34», из-за чего после его выхода разгорелись целые дискуссии. Формально современное кинопроизведение все же нельзя назвать римейком. Так же, как «Джентльмены, удачи» или «Служебный роман-2» не могут быть полноценными римейками своих великих предшественников. Это скорее фильмы по мотивам.

Главное отличие «Жаворонка» и «Т-34», пожалуй, вот в чем. В первый день проката кассовые сборы «Т-34» составили 111 335 336 рублей, и это вызывало законную гордость. Сколько заработали киношники на «Жаворонке» – неизвестно, ибо фильм ставился не для того, чтобы зарабатывать. Хотя и убыточными эти фильмы не были. Современное кино, кроме того, делалось, оказывается, для тинейджеров, чтобы, по словам его создателя, «рассказать историю войны так, чтобы увлечь молодежь». Понятно, что правдой жизни уже никого не увлечешь, нужно побольше стрелялок и пулялок. Но можно ли это назвать «историей войны»?

«Жаворонок», к сожалению, нечастый гость на наших телеэкранах. К счастью, есть интернет, где его можно легко найти, и увидеть кино, за которое создателям когда-то было не стыдно перед теми, кто, так же, как и они, воевал – по-настоящему, а не на компьютерных мониторах.